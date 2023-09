Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteen oli peruspalvelujen vahvistaminen. Nyt talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, ja siksi leikkaukset kohdistuvat myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Palvelujen keskittämisen ja karsimisen yhteydessä tuodaan esille digitalisaatio ja etäpalvelut myös ennaltaehkäisevien palvelujen yhteydessä. Tarkastelen asiaa neuvolapalvelujen näkökulmasta.

Digitalisaatio ja etäpalvelut täydentävät neuvolatoimintaa. Ne soveltuvat erinomaisesti tiedon välittämiseen asiakkaalta neuvolahenkilöstölle ja toisinpäin. Toimiva esimerkki tästä on 1,5-vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen esitietolomake. Lisäksi digipalvelut soveltuvat syventämään vastaanotoilla käynnistynyttä terveysneuvontaa, esimerkiksi ravitsemus- ja perheliikuntaneuvontaa.

Digipalvelua on hyödynnetty muun muassa vanhempien taitojen vahvistamisessa, jotta he pystyvät tukemaan lastaan, jolla on todettu neuvolan seulonnassa käyttäytymisongelmia. Myös raskaus- ja vauva-ajan masennuksen sekä ahdistuneisuuden häiriöissä on kehitteillä digitaalisen tuen muotoja vanhemmille. Digipalveluja kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän perhevalmennuksessa sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisessa.

Lasten kansallinen rokotusohjelma toteutuu yksilöllisten terveystarkastusten yhteydessä. Sen vuoksi etävastaanotoista ei ole ensisijaisesti korvaamaan neuvolan terveystarkastuksia. Lapsi saa terveystarkastuksissa rokotteen 12 tartuntatautia vastaan. Rokotusaikataulu on laadittu siten, että sillä saavutetaan riittävä suojateho oikeaan aikaan mahdollisimman vähillä rokoteannoksilla ja haittavaikutuksilla.

Rokotusohjelma perustuu tutkimusnäyttöön rokotteiden terveysvaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta. Rokotusohjelman arvioidaan säästävän yhteiskunnan kustannuksia vähintään 100 miljoonaa euroa joka vuosi. Ulkoisen arvioinnin (WHO 2017) mukaan Suomen korkeaa rokotuskattavuus on neuvoloiden ansio.

Neuvolapalvelut ovat asiakkaita varten; he hyötyvät saavutettavuudesta, aidosta kohtaamisesta ja oikea-aikaisesti autetuksi tulemisesta.

Imeväisikäisten lasten tihennettyihin terveystarkastuksiin (vähintään yhdeksän) on päädytty rokotusten lisäksi myös siksi, että ensimmäisen ikävuoden aikana on monia kehityshaasteita. Muun muassa ravitsemuksen, näön ja kuulon, puheenkehityksen ja varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt on tunnistettava mahdollisimman varhain. Viive avun saannissa voi pahentaa ongelmia, lisätä inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia.

Taaperoikäisille järjestetään vähintään kaksi terveystarkastusta. Kahden ikävuoden jälkeen leikki- ja esikouluikäisille terveystarkastus on kerran vuodessa syntymäpäivän tienoilla. En pysty valitsemaan lasten ikäryhmää, jossa terveystarkastus ensisijaisesti etäpalveluna toteutettuna olisi perusteltua.

Neuvolan lähipalveluissa tavoitetaan lähes kaikki lasta odottavat ja alle kouluikäiset lapset vanhempineen. Tämä on erityinen vahvuus järjestelmässämme. Terveys- ja hyvinvointierojen keskeiset taustatekijät ovat tiedossa. Käytännössä perhetilanne voi kärjistyä (muun muassa päihteiden riskikäyttö, väkivalta, mielenterveysongelmat) riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta tai asuinympäristöstä. Kaikki perheet hyötyvät yksilöllisistä terveystarkastuksista ja varhaisesta avusta.

Kuormittavissa elämäntilanteissa vanhemmilla ei ole voimavaroja hakeutua avun piiriin lapsen kehitykseen ja omaan terveydentilaan liittyvissä huolissa, jolloin avunsaantiin saattaa tulla kohtalokas viive. Tukea tarvitsevien raskaana olevien, lasten ja heidän perheensä tavoittaminen muulla tavoin kuin neuvoloiden kautta olisi hankalaa.

Digitalisaatio ja etäpalvelut soveltuvat täydentämään ja tukemaan kasvokkain järjestettyjä neuvolan terveystarkastuksia. Toiminta on tehokkainta ja huokeinta silloin, kun ongelmiin päästään käsiksi viiveettä.

Tuovi Hakulinen

terveystieteiden tohtori, dosentti (terveyden edistäminen)