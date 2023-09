Tieteellisen laadun parantuminen, alueellisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen lisääntyminen sekä paremmat mahdollisuudet menestyä EU:n tutkimuksessa ovat joitakin niistä myönteisistä vaikutuksista, joita pohjoismainen tutkimusyhteistyö tuo mukanaan. NordForskin rahoittamiin tutkimushankkeisiin osallistuneet tutkijat kertovat tästä.

Raportit tutkijoilta saadusta palautteesta osoittavat, että pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyö tuottaa suurta lisäarvoa ja yhteiskunnallista hyötyä. Tämän pitäisi kannustaa Pohjoismaiden kansallisia tutkimusrahoituslaitoksia panostamaan yhteistyöhön koskien pohjoismaisia hankkeita.

Tämä nostetaan esille NordForskin hiljattain julkaistussa 2023 vaikuttavuusraportissa, jossa esitellään tuloksia ja tietoja 142 rahoittamastamme tutkimushankkeesta. Raportissa esitetyt tiedot perustuvat tutkimusprojektien omiin Researchfish-portaalin raportteihin.

NordForskin säädökset edellyttävät, että jokaiseen hankkeeseen osallistuu tutkijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta ja että rahoitettujen hankkeiden on tuotettava pohjoismaista lisäarvoa. NordForsk pyytääkin projekteja erityisesti raportoimaan, miten tutkimus luo pohjoismaista lisäarvoa. Tämä on lisätty Researchfish-ohjelmaan omana teemana alikategorioineen, jonka avulla tutkijoiden on helppo arvioida hankkeiden vaikutusta jokaiseen ulottuvuuteen.

Pohjoismaista lisäarvoa käytetään usein synonyymisti ”Nordic added value” -termin kanssa. Tosin nämä eivät välttämättä vastaa toisiaan täysin kaikissa asiayhteyksissä.

Suomalainen tutkija Tuire Liimatainen toteutti hiljattain tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena oli selventää, mitä termillä ”Nordic added value” tarkoitetaan, kun sitä käytetään tutkimuskontekstissa. Hän osoitti muun muassa, että tämä pohjoismainen lisäarvo ymmärretään pohjoismaisina ratkaisuina, pohjoismaisena solidaarisuutena ja pohjoismaisena vaikuttamisena. Koko raportti on luettavissa NordForskin verkkosivuilla.

NordForskin hankkeissa pohjoismaista lisäarvoa raportoidaan kahdella ulottuvuudella: vaikutukset akateemiseen maailmaan ja vaikutukset yhteiskuntaan yleisellä tasolla.

Niissä 113 hankkeessa, jotka ovat raportoineet pohjoismaista lisäarvoa vuonna 2023, esitetyt vaikutukset akateemiseen maailmaan ovat olleet yleisempiä kuin yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteensä 108 projektia raportoi, että lisäarvoa on syntynyt sen kautta, että tutkimus perustuu pohjoismaisten tutkijoiden erityisiin vahvuuksiin. Yhteensä 81 ilmoitti, että pohjoismainen yhteistyö parantaa tutkimuksen tieteellistä laatua ja 78 ilmoitti, että yhteistyö tuo lisäarvoa, koska se edistää alueellista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyön laajuus on verrattain rajallinen suhteessa kansallisiin panostuksiin.

Lähes yhtä moni, 76, ilmoitti, että pohjoismainen yhteistyö on auttanut rakentamaan kriittistä massaa ja/tai asiantuntemusta sillä aihealueella, jossa yhteistyötä tehdään. Lähes 60 prosentin mukaan pohjoismainen tutkimusyhteistyö lisää tutkijoiden mahdollisuuksia menestyä EU-hankkeissa tai vastaavassa kansainvälisessä yhteistyössä. Yli puolet kertoi myös, että pohjoismainen yhteistyö on kustannustehokasta, koska infrastruktuuria voidaan hyödyntää ja tietoja voidaan jakaa keskenään.

NordForsk rahoittaa paljon tutkimusta, jossa hyödynnetään kansallisia terveystietorekistereitä ja muiden julkisten rekisterien tietoja. Puolet projekteista on ilmoittanut pohjoismaista lisäarvoa syntyvän siitä, että samassa hankkeessa voidaan käyttää tietoja useiden Pohjoismaiden rekistereistä.

50 projektia raportoi myös, että pohjoismainen tutkimusyhteistyö luo lisäarvoa, koska tutkimus kohdistuu ainutlaatuisesti pohjoismaisiin tarpeisiin. Lähes yhtä moni totesi lisäarvon syntyvän, kun hankkeet keskittyvät ilmiöihin, jotka ovat erityisiä juuri Pohjoismaille.

Hankkeista 29 vastasi, että pohjoismainen yhteistyö tuottaa enemmän tuloksia ja siten vahvemmin laatuvarmistettuja johtopäätöksiä. Ainoastaan 14 hanketta ilmoitti, että NordForskin rahoittama yhteistyö on lisännyt teollista kehitystä ja yhteistyötä Pohjoismaissa.

Vaikutusraportissa esitetyistä tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että pohjoismaiset tutkimushankkeet tuottavat selkeää lisäarvoa, jota ei voida luoda yksinomaan kansallisten hankkeiden kautta. Kun kansalliset tutkimusneuvostot investoivat pohjoismaisiin tutkimushankkeisiin, he täten panostavat samalla myös tieteelliseen laatuun, alueelliseen yhteistyöhön sekä infrastruktuurin ja tietojen kustannustehokkaaseen yhteiskäyttöön.

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyön laajuus on kuitenkin verrattain rajallinen suhteessa kansallisiin panostuksiin. Mielestäni Pohjoismaiden kansallisten tutkimusviranomaisten ja tutkimusneuvostojen tulisi tehdä työtä sen eteen, että NordForskin puitteissa järjestetään enemmän ja laajempia pohjoismaisia tutkimushankkeita, jopa kansallisten hankkeiden kustannuksella.

Arne Flåøyen

johtaja

NordForsk