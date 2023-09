Kiitos Carola Kapell (TS mielipiteet 2.9.) erinomaisesta kirjoituksesta koskien säästämistalkoita. Päätit kirjoituksesi sanoihin "Toivoisin, että poliitikot ottaisivat nyt järjen käteen ja tekisivät viisaita eikä tuhoisia päätöksiä." Aamen.

Mutta millaiset päätökset sitten olisivat viisaita?

Mielestäni viisas päätös on sellainen, jossa huomioidaan mahdollisimman laaja yhteinen etu mahdollisimman kauaskantoisesti. Entisajan intiaanit pohtivat leiritulien äärellä suurten päätösten vaikutusta kaikille osapuolille monen sukupolven päähän. Eläimet ja luontokin olivat osapuolia. Alkuperäiskansat tunsivat riippuvaisuutensa konkreettisemmin. Nöyryyskin tuli luontevammin.

Ihmislapsi syntyy raakileena, joka sopeutuu mihin tahansa kulttuuriin. Meistä on moneksi ja monenlaista on kokeiltukin. Useimmat kulttuurit ovat kuitenkin kehittäneet jonkun version kultaisesta säännöstä: tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Kultaisessa säännössä on viisautta. Se kuvastaa vastavuoroisuuden kauneutta ja reiluutta. Olemme kuitenkin taipuvaisia vinoutuneeseen reiluuteen.

Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen näkökulmansa todellisuuteen. Oma maailmankuva, omat tulkintalinssit. Aivomme olisivat pulassa ilman erilaisia vinoumia ja vahvistusharhoja. Täysin neutraali näkökulma ei ole edes mahdollinen, paitsi jos on kuollut.

Yksittäinen näkökulma on silti vain yksi kulma. Parhaimmillakin meistä se on puutteellinen. Omasta näkökulmastamme näemme helposti rikan toisen silmässä. Jos toisen näkökulma on samansuuntainen, hyrisemme yhdessä ilosta, mutta mustavalkoisemmin. Epäviisaammin. Samanmielisten joukossa voi tyhmyys tiivistyä. Pienen ryhmän lyhyen tähtäimen etu on tyhmyyttä.

Kun kuuntelee avoimesti erilaisia näkökulmia, voi nähdä värikkäämmin. Yhdessä voisimme olla enemmän. Tämä sanonta osoittaa viisaissa päätöksissä ilmenevää moninäkökulmaisuutta, jopa parviälyä. Parviälyssä voi aistia unelmajoukkueen henkeä, jossa erilaiset yksilöt täydentävät toisiaan ja lisäävät ryhmän älyä, luovuutta, sopeutumiskykyä = viisautta. Viisas päätös on myös luova, ei kiveen hakattu.

Sopeutuvaisuutemme lisäksi lajimme supervoima on yhteistyökykymme. Mutta yhteistyö kenen kanssa? Lajillemme tyypillinen "me–ne"-heimoajattelu kumpuaa tarpeestamme signaloida sekä erityisyyttämme, että yhtäläisyyttämme/samanmielisyyttämme. On siis viisasta kehittää sääntöjä, jotka edistävät yhteistyötä, mutta huomioivat heimotaipumuksemme. Sääntöjen kannattaa lisätä luottamusta ja samassa veneessä olemisen tuntua.

Olemme ultrasosiaalisia laumaeläimiä. Ikivanhoista ihmisluista havaitut parantuneet vammat näyttävät, että olemme huolehtineet heikoistamme, emme jättäneet kuolemaan. Tarvitsemme toisiamme. Tunnemme empatiaa. Mekin voimme joutua pulaan. Viisaat päätökset kuvastavat riippuvaisuuttamme toisistamme, mutta myös maailmasta ympärillämme. Emme pärjää yksin.

Esimerkiksi ruuan jakaminen on ollut tuhansia vuosia ihmiselle ominainen tapa lisätä sosiaalista sopua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jos yksi heimolainen haalisi omaan nurkkaansa kaikki jamssit, kun toisella puolella heimoa ollaan nälissään, tämä murentaisi luottamusta, vähentäisi tasa-arvoa. Yhteistyön kannalta ei ole viisasta lisätä eriarvoisuutta. On kunniatonta kahmia liikaa. On epäviisasta palkita ahneutta.

Vaikka elämme suurissa anonyymeissä yhteiskunnissa, aivomme ovat kuin metsästäjä-keräilijäaikana, jolloin elettiin heimoissa. Heimovertaus voi sen tähden toimia työkaluna myös tässä ajassa.

Yhteisistä asioista päätettäessä voisi pohtia, miltä päätös näyttäisi heimossa, jossa jäsenet jotenkin tietävät toisistaan? Olisi viisasta toimia vastuullisesti, kunnioittavasti, avoimesti ja reilusti.

Mielestäni viisaudessa ja moraalisuudessa voi nähdä paljon yhtäläisyyksiä. Tämän yhteyden tunnustaminen voi auttaa päättäjiä miettimään viisaita ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin. Psykologi Jonathan Haidtin mukaan 70 prosenttia moraalisäännöistämme liittyy jollain lailla huolenpitoon ja vahingon välttämiseen. Vaikka kaikki moraalisäännöt eivät olekaan viisaita, ovat viisaat päätökset aina myös moraalisia.

Marja Seeve