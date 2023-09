Parahin "Maija" (TS 10.9.), kirjoitat täyttä asiaa! Valitettavasti jostain täysin järjellä käsittämättömästä syystä säädökset sallivat torikaupassa tilavuusmitoilla myymisen tuotteissa, joihin tilavuusmitta ei missään tapauksessa sovi. Vaikka joku virkamies tämänkin asian päällä istuu, en usko, että asian korjaaminen olisi hallinnon 250 kiireellisimmän asian joukossa. Vaikka myynnissä on vaakoja, joilla voi jopa suoraan laskea ostoksen hinnan.

Vaikka torikaupan kuumin sesonki on jo ohi, meidän kuluttajien on otettava "oikeus omiin käsiimme". Mennään vaikkapa perunakauppiaan (tai kantarelli-) luo ja kysytään, paljonko peruna (tai kantarelli) maksaa kilo. Jos myyjä kertoo sen maksavan per litra, siirrytään jonkun toisen myyjän luo. Ei pitäisi olla vaikeaa.

Perunakauppa on hyvä pilotti, koska esimerkiksi Turun torilla voi ostaa perunoita sekä litra- että kilokaupalla. Jos tuotetta ei saa kilohinnalla, jätetään ostamatta, vaikka kuinka tekisi mieli.

Tämä litrakauppa jatkunee niin kauan, kun me kuluttajat sallimme sen jatkuvan.

Itse en ole ainakaan 25 vuoteen ostanut yhtään litraa perunoita. Kilo on kilo, oli peruna sitten minkä muotoista tai kokoista hyvänsä.

Heikki Laitonen

Raisio