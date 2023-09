Olemme kaikki vastuullisia ja kumppaneita ihmisyyden kohtalossa. Viimeisten yhdentoista kuukauden aikana olette ehkä nähneet meidät joka lauantai Tuomiokirkkosillalla kello 13–14.

Miksi me olemme siellä? Mitä tapahtuu? Voiko kukaan muuttaa epäoikeudenmukaista politiikkaa vain seisomalla sillalla? Vastaus on itsestään selvä, mutta silti tämä mielenosoitus on mukaansatempaava ja kuuluva.

Tavoitteen saavuttamiseksi joidenkin täytyy nousta. Jotta ihmiset eivät unohda, joidenkin täytyy nousta.

He, jotka seisovat joka lauantai sillalla, seisovat aktivistien kanssa Ukrainasta, Afghanistanista, Puolasta, Kazakhstanista, Turkista ja sorrettujen ihmisten kanssa ympäri maailmaa.

Sillalla seisojat herättävät turkulaisten myötätuntoa ja sympatiaa, ihmiset lukevat kylttejä, vilkuttavat ja nyökkäävät vahvistukseksi.

On helpoin hahmottaa yhtenäisyyden käsite ja solidaarisuus, kun jotkut ihmiset nousevat vieraantumisen poistamiseksi ja vapauden ihanteiden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon nostamiseksi. Voitte kuvitella, että ihmiset sillalla pienessä kaupungissa, kuten Turussa, ovat pieni kynttilä, joka valaisee ennakkoluulojen pimeyttä ja herättää uteliaisuutta.

Tuhannet kiitokset osallistumisestanne!

Behold the candle; how it gives light. Katso kynttilää, kuinka se antaa valoa!

Lauantaina 16.9. on kulunut vuosi Mahsa Jina Aminin kuolemasta Iranissa. Mielenosoituksia järjestetään kaikissa suurkaupungeissa ympäri maailmaa, myös Turussa.

Raha Sabet Sarvestany

Nina Forsten-Lindman