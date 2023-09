Silakka on Suomen merikalastuksen ja luonnonkalaan perustuvan kalateollisuuden kivijalka. Silakkaa on lähes ympäri vuoden saatavilla, ja sen määrät riittävät myös teolliseen jalostustuotantoon. Silakan osuus on Suomen merisaaliista lähes 80 prosenttia ja arvosta yli puolet.

Suomen kalatalouspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat kestävä kalastus ja kotimaisen kalan käytön lisääminen. Silakan kalastuksen kestävyys pohjautuu pyyntikiintiöihin, jotka perustuvat Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamaan tieteelliseen neuvonantoon. Suomessa silakan pääpyyntialue on Pohjanlahti. Pohjanlahden silakan kalastus on MSC-sertifioitu.

Suomessa pyritään lisäämään silakan käyttöä ihmisravinnoksi. Kotimaisen kalan edistämisohjelma on valtioneuvoston periaatepäätös, jonka tavoitteena on nostaa silakan arvoa ja viisinkertaistaa silakan käyttö kotimaan elintarvikkeena.

Viime vuosina moni yritys on investoinut elintarvikesilakan käsittelyyn ja jalostukseen. Entistä useampi yritys fileoi silakkaa. Fileointiin liian pienen silakan käsittelyyn on perustettu perkauslinjastoja. Yritykset ovat panostaneet myös jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen. Markkinoilla on nykyisin muun muassa silakasta tehtyjä kalapuikkoja ja ammattikeittiöille sopivia puolivalmisteita.

Kemiönsaaren Kasnäsiin vuonna 2016 perustettu kalajauhotehdas on mahdollistanut kotimaisen silakan käytön kalarehuissa. Näin silakkaa jalostuu ruokinnan kautta kirjoloheksi ja Itämeren ravinteet saadaan kiertoon. Nyt syksyllä Pohjanmaalla Kaskisissa avautuvan uuden kalajauhotehtaan tuotteita voidaan käyttää suoraan myös elintarvikkeissa.

Silakan käyttö on uusiutunut Suomessa hyvää vauhtia toivottuun suuntaan. Kalajauhoteollisuus on korvannut silakan kysynnässä turkistalouden jättämän aukon. Turkiseläinten rehuksi menee nykyisin enää alle kymmenesosa saaliista. Kalanjalostusteollisuuteen on nyt syntynyt kapasiteettia, jonka kautta silakkaa voidaan jalostaa tehokkaasti elintarvikkeeksi.

Luken arvion mukaan silakan kalastuslaivastoon, silakkasatamiin ja kalanjalostukseen on viimeisten vuosien aikana investoitu runsaat 40 miljoonaa euroa. Silakan kalastukseen ja keskeisten jalostusyritysten silakkaan liittyvä liikevaihto on arviolta runsaat 70 miljoonaa euroa.

Silakan kanssa työskenteleviä henkilöitä on yli 400. Vuonna 2022 silakkaa ja silakasta tehtyjä tuotteita kuten kalajauhoa vietiin yhteensä noin 47 miljoonaa kiloa, viennin arvo oli noin 23 miljoonaa euroa.

Silakan kalastuskiellolla olisi kalastukselle ja luonnonkalaan perustuvalle jalostukselle erittäin vakavat seuraukset: edellä mainitut tulot jäisivät saamatta, yritykset eivät pääse kaikista kiinteistä kustannuksista yhtäkkiä eroon, kalastajat ja yritysten henkilöstö jäisivät pääosin työttömäksi ja markkinoita menetettäisiin.

Yrityksillä on jo nyt vaikea taloudellinen tilanne koronan ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien ongelmien seurauksena ja isot investoinnit maksettavanaan. Talous pettää, jos laivasto jää koko vuodeksi rantaan. Silakanjalostusteollisuus on pääosin erikoistunutta teollisuutta, jolla ei ole korvaavia toimintavaihtoehtoja. Myös moni pieni jalostaja jää ilman raaka-ainetta. Kuluttaja puolestaan ei saisi silakkatuotteita kalamarkkinoilta tai kaupasta.

Silakka on aina ollut se tukijalka, johon on turvauduttu, jos muuta luonnon kalaa on heikosti. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto esitti silakan pyyntikiintiöiden vähentämistä. Jo tämä tarkoittaisi kovia aikoja silakan kalastukselle ja jalostukselle.

Komission ehdottama silakan kalastuksen täyskielto vuodelle 2024 sen sijaan romauttaisi todennäköisesti koko järjestelmän. Tämän vuoksi kiintiöpäätöstä tehtäessä olisi tarkoin arvioitava biologisen perustan lisäksi myös päätöksen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Jari Setälä

erikoistutkija

Luonnonvarakeskus