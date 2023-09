Monilla kaupunkiseuduilla on merkittävästi potentiaalia joukkoliikenteen käytön lisäämiselle. Tämä edellyttää joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattamista.

Turun seudulla joukkoliikennettä on kehitetty määrätietoisesti muun muassa kaluston sähköistyksellä ja uusilla maksutavoilla. Vuonna 2025 käyttöön tulevat tiheästi liikennöivät runkolinjat, jotka lisäävät bussien kilpailukykyä liikkumismuotoa valittaessa.

Tuoreessa hallitusohjelmassa joukkoliikenteelle on kuitenkin luvassa enemmän kiristysruuvia kuin kannustimia. Joukkoliikenteen arvonlisäverotusta ollaan nostamassa 10 prosentista 14 prosenttiin, mikä näkyy lippujen hinnoissa. Lisäksi hallitus lakkauttaa kaupunkiseutujen ilmastoperusteisen joukkoliikennetuen, jonka avulla Fölinkin kalustoa on voitu sähköistää, mikä taas on vaikuttanut kaupunkiseudun liikennepäästöjä alentavasti.

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Suurin päästövähennystarpeemme on liikenteen päästöissä. Lisäksi Turun kulkumuotojakaumatavoitteessa tullaan muita isoja kaupunkeja perässä. Tavoitteenamme on kasvattaa kestävien kulkumuotojen osuutta.

Joukkoliikenteen houkuttelevuudella on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi sitä tulee ennemminkin vauhdittaa, eikä ainakaan jarruttaa.

Kaupungit tekevät kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja niillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yrittäessämme Turussa kääntää joukkoliikenteen käyttöä kasvuun hallituksen toimet autoilun hinnan alentamiseksi ja joukkoliikenteen hintojen kasvattamiseksi tuntuvat ristiriitaisilta.

On toivottavaa, että joukkoliikenne ja kaupunkien työ kestävien kulkumuotojen käytön lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saavat tukea valtion ja kaupunkiseutujen välisissä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksissa.

Elina Rantanen

kaupunkiympäristön apulaispormestari (vihr)

Turku