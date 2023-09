Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Luis Rubiales suutelee satojen miljoonien katsojien nähden maailmanmestaruuskisojen voitonjuhlissa Espanjan joukkueen kapteenia Jennifer Hermosoa suulle vastoin tämän tahtoa ja likistelee muitakin pelaajia.

Hallituksen valtiovarainministeriksi nimitetyn Riikka Purran vanhat rasismia tihkuvat kirjoitukset nousevat esille julkisuudessa sen jälkeen, kun Vilhelm Junnila joutuu eroamaan ministerin tehtävästä. Syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden kysymykset nousevat esiin laajemmin – mukaan lukien tuomiot kiihottamisesta kansanryhmän syrjintään – vasta sen jälkeen, kun perussuomalaiset tulivat Petteri Orpon hallitukseen.

Näillä näennäisesti hyvinkin kaukana toisistaan olevilla erilaisilla tapahtumilla on hämmästyttävän monia yhteisiä piirteitä. Molemmat osuvat omalla tavallaan oikeusvaltion periaatteiden ytimeen. Niissä myös kristallisoituu sanojen ja tekojen potentiaalinen ristiriita tai kuilu.

Molemmissa tapauksessa syytösten kohteeksi joutuneet väittävät joutuneensa (tietynlaista) ideologiaa edustavien tahojen tai jopa median ajojahdin kohteeksi, median, joka kaivaa nyt esille myös ”vanhoja” asioita. Malliesimerkki uhriutumisen hyväksikäytöstä syytöksiä vastaan.

Tapauksia yhdistää myös totuuden vähittäisen paljastumisen logiikka samalla tavoin kuin monissa korruptiotapauksissa ja talousrikoksissa vuosien varrella. Tällaisten asioiden tutkinnassa vyyhdin purkautuminen tuo lumipalloefektin lailla uutta aineistoa tapahtumista, usein myös kaukaa historiasta. Näin asiat etenevät samalla kohti laajempia mittasuhteita – ennen kuin kiinnostus ongelmiin vähin erin hiipuu.

Kummassakin tapauksessa yksittäisestä teosta on nopeasti – ja hyvästä syystä – siirrytty yleisemmälle arvojen, poliittisen kulttuurin ja demokraattisen oikeusvaltion toiminnan analyysin tasolle. On syytä kysyä, mihin kohut liittyvät ja mitä niistä voi seurata? Vai jäävätkö ne pian uusien kiinnostavampien uutisaiheiden alle?

Perussuomalaisten populistinen retoriikka uhriutumisineen ja oikeusvaltion instituutioihin kohdistuneine syytöksineen sisältää vakavan yrityksen rapauttaa demokraattisen oikeusvaltion periaatteita. Mediaa syytetään heti ajojahdista, jos se nostaa esille puolueen johdon rasistisia lausumia tai oikeusvaltion instituutioita vähätteleviä näkemyksiä.

Oikeusvaltiossa saa tietenkin arvostella tuomioistuinten ratkaisuja, mutta niiden leimaaminen muutaman juristin mielipiteeksi on sopimatonta. Demokratiaan kuuluu epämieluisien päätösten sietäminen ja keskeisten instituutioiden kunnioitus.

Jos annamme periksi tällaiselle politiikalle, olemme astuneet Unkarin tielle. Tämä tie on demokraattisen oikeusvaltion romuttamisen tie. Jos taas torjumme oikeusvaltion periaatteiden vastaisen politiikan, se merkitsee sitä, että emme liity niihin Euroopan valtioihin, joissa oikeistopopulistiset ja äärioikeistolaiset puolueet ovat päässeet vaikutusvaltaisiin asemiin ylimmän vallankäytön tasolla. Kysymys on poliittisista valinnoista.

EspanjassaRubialesin teot nostivat pintaan kritiikin perinteistä machokulttuuria ja naisten huonoa ja vähättelevää kohtelua kohtaan. Edes jalkapallojohtaja ei voi toimia piittaamatta oikeusvaltion periaatteista. Erovaatimukset maan hallituksesta lähtien ja valtaisan vilkas keskustelu on ollut samalla tärkeää tasa-arvotaistelua, joka näyttää johtavan ainakin jalkapallon piirissä sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistumiseen. Jos tällä tiellä syntyy tuloksia, on se selkeä myönteinen edistysaskel, joka vahvistaa oikeusvaltiota.

Espanjassa tasa-arvoa vahvistava politiikka näyttää olevan selvästi niskan päällä, vaikkakin vasta tulevaisuudessa nähdään, millaisia korjauksia yhdenvertaisuuden vahvistamisen suuntaan saadaan. Joka tapauksessa keskustelu on puhdistanut ilmaa ja osoittanut, että muutokset ovat mahdollisia jopa valtakulttuurin linnakkeissa.

Suomessa elämme vielä myrskyn silmässä. On aiheellista pitää esillä kysymystä, millaisia arvoja hallitus edustaa. On ennennäkemätöntä, että hallituksen ohjelmassa pitää erikseen mainita siitä, että uudistuksia tehdään perustuslain asettamat reunaehdot huomioon ottaen. Uutta on myös se, että pitää laatia tiedonanto vakuutukseksi siitä, että hallitus ja sen ministerit kunnioittavat oikeusvaltion periaatteita kuten yhdenvertaisuutta ja vastustavat rasismia.

Vaikka kuinka hoetaan hallitusohjelman olevan ”hyvä” ja sitoutumisen tiedonantoon ”yksimielistä”, ei se poista tulevien politiikkatoimien mahdollisia ongelmakohtia yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyen.

Kohtaavatko sanat ja teot, jää nähtäväksi niin Espanjassa kuin Suomessakin.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori (emeritus)

Helsingin yliopisto