On hyvä, että maailmanpolitiikasta ja erityisesti Venäjästä puhutaan selkeästi kuten professori Kari Liuhto on tehnyt useammassa yhteydessä ja suurlähettiläs Mikko Hautala HS:n haastattelussa 30.8. Näiden ajatusten pohjalta voisi jatkaa isosta asiasta: Venäjän ja Kiinan suhteista, joiden merkitystä ja tilaa kumpikin mainituista asiantuntijoista on tuonut esiin.

Näyttää selvältä, että valtiollisen eliitin korkeimmalla tasolla Kiina ja Venäjä tarvitsevat toisiaan säilyttääkseen valtansa, mutta molempien on myös huolehdittava resurssiensa riittävyydestä.

Voisi ajatella, että Venäjän resurssitarve liittyy parasta aikaa käytävään kulutussotaan Ukrainassa ja muihin operaatioihin muun muassa Syyriassa ja Afrikassa, kun taas Kiinan tähtäin on pitemmällä. Laajan ja luonnonvaroista rikkaan Venäjän resurssit houkuttelevat varmastikin sitä.

Tavaroita voidaan vaihtaa, mutta laajan kansaa ja myös oligarkkitasoa koskettavan yhteistyön, yhteisten liiketoimien ja tiiviin arkisen kanssakäymisen alueilla tulevat vastaan kulttuuriset tekijät, historia ja vallitseva etninen hierarkia. Venäjän eliitti ja nykyään myös keskiluokka suuntautuu länteen. Perinteet, uskonto, uskonnon pyhät paikat sekä korkeakulttuuri, lasten opiskelupaikatkin kytkevät Venäjän länteen, Turkki siihen mukaan luettuna. Mieluisat sijoituskohteet, kakkosasuntojen paikat ja lomakohteet ovat lännessä.

Suomessa on varmasti resursseja ja asiantuntemusta jatkaa realistisen kuvan muodostamista tavoitteista ja tasosta, jolle Venäjä ja Kiina yltävät yhteistyössään. Ovatko tavoitteet yhteisiä vai onko niin, että Kiinalle riittää Venäjän luonnonresurssien hallinta, kun taas Venäjä pyrkii hallitsemaan länttä kokonaisuutena – Kiinan avulla?

USA:n ja Kiinan lähentyminen ei ehkä myöskään ole poissuljettu tulevaisuudenkuva. Se vaikuttaa tietysti Venäjän asemaan.

Osmo Nieminen