Suomessa on käytetty lautamiehiä jo 1400-luvulta asti. Aikoinaan lautamiehet olivat kuntiensa arvostettuja miehiä, lukeepa monilla maaseudun kirkkomailla hautakivissä arvonimi Herastuomari. Vuonna 1993 alioikeusuudistuksen myötä lautamiesjärjestelmä tuotiin myös kaupunkeihin. Tarkoituksena oli tuoda maallikkonäkemystä oikeuden päätöksiin.

Aina välillä julkiseen keskusteluun nousee lautamiesten tarpeellisuus. Näkemyksiä on puolesta ja vastaan.

Esiin on tuotu lautamiesten äänestämällä kumoamia puheenjohtajan eli ammattituomarin päätöksiä. Allekirjoittanut on toiminut yli 20 vuotta lautamiehenä ja voin todeta äänestämisen käräjäoikeudessa olevan todella harvinaista. Omalle kohdalleni se on sattunut vain kolme kertaa ja kahdesti niissä on voittanut puheenjohtajan kanta äänien mennessä tasan.

Ammattituomareista osa olisi valmis luopumaan lautamiesjärjestelmästä ja osa hyväksyisi sen edelleen. Kuitenkin maallikkonäkemyksen tuominen päätöksen valmisteluun tuo syvyyttä tuomioille. Hyvin toimiva oikeuden kokoonpano puheenjohtajan johdolla lautamiesten avittamana ja päätöksestä keskustelevana toteuttaa alkuperäisen tarkoituksen eli maallikkonäkemyksen merkitystä. Luonnollisesti ammattituomarin näkemys olkoon päätöksen lopputuloksen ensisijainen tavoite.

Lautamiesten valintatapaa myös usein kritisoidaan. Nythän puoluejärjestöt esittävät esimerkiksi Turussa kaupunginvaltuustolle lautamiesehdokkaat ja valtuusto ne sitten päättää esitettäväksi käräjäoikeudelle. Valintatavasta voidaan olla montaa mieltä, mutta parempaakaan ei ole vielä keksitty.

Lautamiesjärjestelmästä luopumista perustellaan myös kustannussäästöillä. Tämä ei kestä päivänvaloa. Lautamiehiä on istunnossa entisen kolmen sijasta enää kaksi. He osallistuvat vain kovempien rangaistusten rikosten käsittelyyn. Vain murto-osa istunnoista suoritetaan nykyään lautamiesten kera. Lautamiehen bruttopalkkio alle kuuden tunnin istunnosta on 65 euroa eli tuntipalkoille ei pääse.

Enemmänkin hirvittää maksuttomien oikeudenkäyntien puolustusasianajajien hurjat palkkiovaatimukset. Onneksi niitä useinkin kohtuullistetaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Mielestäni siis lautamiehiä tarvitaan jatkossakin ja perusteluina voitaneen pitää ylle kirjoittamaani.

Matti "Viki" Vikström

lautamies/herastuomari