Satuin kerran joutumaan tilanteeseen, missä asunnosta löydettiin luteita. Luonnollisesti paikalle kutsuttiin tuholaisten torjuja. Asunnosta jouduttiin viemään osa tavaroista kaatopaikalle, koska luteet voivat piiloutua ihan minne tahansa. Asunto sijaitsi kerrostalossa.

Törmäsin näiden luteiden kohdalla todella outoon asiaan, nimittäin luteista ei saa kertoa samassa kerrostalossa asuville ihmisille. Kenenkään kotiin ei myöskään voi mennä tutkimaan, josko luteet olisivat levinneet muihinkin huoneistoihin. Luteista ei saa kertoa julkisesti, niistä kertominen on salassapidettävien ja vaitiolovelvollisuuteen kuuluvien asioiden piirissä.

Luteet voivat tulla huoneistoon vaatteiden, huonekalujen, verhojen tai muiden sellaisten välityksellä. Ne voivat kulkeutua myös ulkomailta matkatavaroiden joukossa.

Luteista eroon pääseminen on todella hankalaa. Ne elävät ja liikkuvat öisin syöden ihmisestä verta. Ne voivat uinua lattialistoissa ja sängyssä, pöydänjaloissa, ihan missä vaan!

Ludeongelma on maassamme suuri, mutta niistä ei saa julkisesti puhua. Jos ihminen on lisäksi varaton, hänen on vaikea saada toista asuntoa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa on muutenkin vaikea löytää asuntoa.

Matkustaminen ja ihmisten liikkuminen lisää ludeongelmaa.

Miten tämä varsin ikävä ja häpeällinen, suurta inhoa tuova ongelma saataisiin ratkaistua? Miten luteiden esiintyminen vaikuttaa käytettyjen vaatteiden ja huonekalujen kierrättämiseen ja kerrostaloissa asumiseen?

Vaiettu ludeongelma maassamme ei katoa, jos emme tee sille jotain!

Birgitta Wulf