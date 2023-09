Superin puheenjohtaja Silja Paavola kirjoitti (TS mielipiteet 30.8.), ettei teknologia korvaa henkilökuntaa vanhustenhoidossa. Hän on aivan oikeassa, jos teknologia tuodaan osaksi töitä muuttamatta toimintatapoja.

Liian usein moititaan teknologiaa hyödyttömäksi, vaikka ongelma onkin käyttöönotossa. Johtajuuden merkitys korostuu työhyvinvoinnin lisäksi ratkaisuhakuisessa uusien toimintatapojen omaksumisessa. Kyse ei ole resursseista. Samalla rahalla saadaan kuttaperkaa tai toimiva työyhteisö, jossa asiakkaat saavat laadukasta hoitoa ja henkilökunta viihtyy.

Monessa paikassa henkilökunnan hyvinvointi huomioidaan teknologiaa kehitettäessä ja hankintojen yhteydessä. Näyttöä on myös siitä, että sairaslomien määrä vähenee teknologiaratkaisujen käyttöönoton jälkeen. Hyvä johtajuus ei tule ulkoa ohjaamalla.

Ei meillä mitään ongelmaa olisikaan, jos ikäpyrämidi olisi, kuten sata vuotta sitten. Silloin lapsia syntyi runsain määrin ja työikäisiä oli riittävästi. Vanhoja ihmisiä oli vähän, ja heidätkin hoidettiin perhepiirissä.

Hyvinvointivaltion tuloksena ihmiset elävät pidempään, ja lapsia syntyy vuosi vuodelta vähemmän. Yli 85-vuotiaita on tällä hetkellä noin 150 000. Kymmenen vuoden päästä määrä on kaksinkertaistunut. Ja tämä on vasta alkua.

Arvion mukaan kymmenen vuoden päästä tarvitaan hoitajia 200 000, jos asiat hoidetaan kuten nyt. Tämä ei onnistu pieniä ikäluokkia kouluttamalla. Kaikki toimialat kilpailevat tällä hetkellä nykyisistä ja tulevista työntekijöistä. Sote-alan maine ei edes ole paras mahdollinen.

Onneksi sentään koulutukseen hakeutumisessa houkuttelevuus lisääntyy, mitä enemmän voidaan osoittaa teknologian kehityksen hyötyjä. Uusia koulutus- ja urapolkujakin on syntynyt.

Vanhustenhoito ei saa jäädä ainoaksi soten osa-alueeksi, joka sinnikkäästi pitää kiinni ihmisen tekemästä työstä. Meillä ei ole siihen varaa.

Työn mielekkyyteen vaikuttavat myös muut kuin hoitotyöt. Paperitöitä on vielä runsaasti, esimerkiksi potilastietoja kerätään ruutuvihkoihin, samoja tietoja kysytään monta kertaa tai työvuorolistoja vekslataan sinne tänne. Ovatko kaikki tehtävät edes olennaisia, voisiko työtä organisoida toisin ja purkaa siten työkuormaa?

Varmasti kaikille sote-alan ihmisille on töitä, teknologian avustamana työkuormaa pitäisi pystyä tasaamaan, ja tältä osin parantaa myös työssä viihtymistä.

Tosiasiat huomioiden kaikki mahdolliset keinot, myös teknologia, tulisi huomioida vanhustenhoidossa. Järjestelmän tulisi olla kannustava, jotta saadaan kaikki aikasyöpöt kuriin. Kannustavuus ei koske pelkästään hoitoa. Monesti nimittäin unohdetaan, että kyseessä on siellä asuvien koti, jolloin tarpeet ovat muitakin kuin hoidollisia.

Meillä ei ole riittävästi osaamista ymmärtää ympärivuorokautista hoivaa sosiaalihuollon näkökulmasta, jolloin sovellamme sinne lähinnä terveydenhuollon lähtökohdista tapahtuvaa tarkastelua. Tällöin esimerkiksi tarpeen arviointi jää vaillinaiseksi, vaikka sitä voisi hyvinkin hyödyntää työn suunnittelussa.

Joidenkin mielestä väestön vanhenemiseen pitää sopeutua, eikä tänne tarvita ulkomaalaista apua. Edellinen hallitus päätti sopeutua tilanteeseen säätämällä henkilöstömitoituksen, vaikka lukematon määrä asiantuntijoita kertoi, ettei henkilöstö tule riittämään.

Ei riittänytkään ja uutiset suljetuista hoivakodeista ovat valitettava tosiasia. Nykyinen hallitus yrittää ratkaista asiaa monipuolisemmalla henkilöstöllä ja teknologian hyödyntämisellä. Sekin uskoo, että 0,7 on mahdollista hallituskauden lopussa.

Koko sote painii nyt henkilöstöpulassa ja hyvinvointialueet kehittävät digitaalisia terveyskeskuksia ja liikkuvia hoitoyksiköitä ongelman ratkaisemiseksi. Vanhustenhoito ei saa jäädä ainoaksi soten osa-alueeksi, joka sinnikäästi pitää kiinni ihmisen tekemästä työstä. Meillä ei ole siihen varaa.

Hoitavia käsiä ja hymyileviä kasvoja tarvitaan – siitä tuskin kukaan on eri mieltä – mutta teknologiaa pitää hyödyntää niin, että henkilökunnalla on aikaa olennaiseen.

Saara Hassinen

Terveysteknologia ry