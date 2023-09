Kokoomus ja Rkp ovat myyneet sielunsa Perussuomalaisille. Kristillisdemokraateilta puuttuu vissiin sielu kokonaan. Heiltä en ole kuullut sanakaan rasismista. Luulevat varmasti, että armo auttaa.

Rkp ja kristillisdemokraatit ovat myös olleet hyväksymässä kaikki leikkaukset. Luulin, että ovat pienen ihmisen asialla.

Rkp hyväksyy kaiken, jotta saavat olla hallituksessa ja sama pätee myös kristillisdemokraattien kohdalla. He ovat unohtaneet, millaista on ajatella lähimmäistä.

Saivat kolme ministeriä ja kaksi sairaalaa, sanoi Timo Soini Jälkiviisaissa 18.8. Rkp:stä.

Minusta Rkp:n pitäisi jättää hallitus ja pysyä luotettavana puolueena. Ruotsin kieli tulee kyllä pysymään.

Ultrakapitalismi on ottanut vallan hallituksessa. Ihmisen on tultava toimeen työllä ja omalla rahalla. Se on vain niin, että kaikki eivät pysty työntekoon ja heitä pitää avustaa. Ihmisen elämässä voi myös tapahtua sellaisia kriisejä, että tukea tarvitaan.

Jos ihminen jätetään heitteille, hänen on haettava tukia muualta tai joutuu pahimmassa tapauksessa kadulle. Paradoksi on, että tulee olemaan vain enemmän toimeentulotuen hakijoita. Missä ovat sitten ne säästöt?

Myös työttömyysturvasta leikataan. Tämän päivän poliitikot unohtavat, että heidän vanhempansa olivat mukana rakentamassa työntekijöiden turvajärjestelmiä.

Aikuisten opintotuki poistetaan myös. Toisaalta halutaan lisää työntekijöitä hoiva-alalle. Tässä juuri opintotuki auttaa, kun halutaan vaihtaa ammattia esimerkiksi hoivatyöhön.

Se, että pienituloisia nyt rangaistaan, ei ole hyväksyttävää. Moni tuki pienenee ja se tekee arjen hyvin vaikeaksi, varsinkin, kun myös asumistukeen tehdään muutoksia.

Nyt kun ruoan, sähkön ja polttoaineiden hinnat nousevat, pihistetään monesta tuesta ja myös toimeentulotuesta. Kuten jo aikaisemmin totesin, toimeentulotukea tullaan hakemaan vain enemmän ja enemmän.

Säästöjä voisi tehdä muualla. Emme esimerkiksi tarvitse tunnin junia elinkeinoelämän edustajille, poliitikoille ja hyvätuloisille. Kustannukset ovat liian korkeita. Samaa mieltä olivat myös valtiovarainministeriössä, mutta tämä on unohdettu. Koko hanke tulee liian kalliiksi.

Voimme kyllä antaa ajastamme kaksi tuntia. Hitaampi elämänmeno pitää meitä myös terveinä. Sen sijaan pitäisi kehittää lähiliikennettä, jotta myös tavalliset ihmiset voisivat matkustaa edullisemmin.

Yritystuista voisi myös karsia ja vähentää sekä valtion että hyvinvointialueiden hallintoa. Varmasti löytyy myös muita hankkeita, mitkä voidaan jättää kokonaan tai siirtää tulevaisuuteen.

Ilmastoon täytyy sen sijaan satsata enemmän. Meidän lapsemme ja lastenlapsemme ansaitsevat puhtaamman ympäristön. Olen hyvin iloinen siitä, että nuoremme ovat mukana estämässä ilmastonmuutoksen tuhoja.

Kehitysavusta leikataan myös. Esimerkiksi Afrikassa loppuu moni menestyvä hanke. Kiina ja Venäjä tulevat mielellään täyttämään näitä kohtia. Se vaikuttaa myös koko maailmanrauhaan. Elämme nyt jo aivan riittävästi muuttuvassa ja vaarallisessa maailmassa.

Maahantuloa tehdään vaikeammaksi. Halutaan ulkomaaperäistä työvoimaa, mutta maahantulon järjestelyjä tehdään monimutkaisemmiksi.

Eri ihmisryhmiä sorretaan ja valkoista rotua pidetään parempana. Tämä kauhistuttaa minua.

Toivoisin, että poliitikot ottaisivat nyt järjen käteen ja tekisivät viisaita eikä tuhoisia päätöksiä.

Carola Kapell

huolestunut kansalainen