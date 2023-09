Turun Sanomissa oli 30.8. artikkeli, jossa Varhan johto kertoi säästösuunnitelmista. Näitä olivat mmuun muassa toimipisteiden sulkeminen ja aikaisempi sairauksien syntymiseen puuttuminen.

Säästöjen kanssa on joutunut kamppailemaan lähes jokainen yritysjohtaja. Erona on se, että yritykset joutuvat ratkaisemaan ongelmansa aidossa markkinatilanteessa. Osakeantiakin on turha järjestää laskusuhdanteessa. Hyvinvointialueet taas voivat pyytää/vaatia lisärahoitusta valtiolta. Tämän varaan lasketaan paljon. Liikaakin.

Normaalissa sopeuttamistilanteessa etsitään oman organisaation sisältä säästökohteita koko skaalalla. Onko oma organisaatio tehokas ja tuottava? Mitä voidaan rakenteellisesti, toiminnallisesta ja henkilökunnan osaamisen suhteen tehdä paremmin? Ovatko kaikki mukana projektissa?

Varhan rakenne on jäykkä ja kallis. Puhetta syntyy ja kahvipullaa kuluu, mutta syntyykö lisäarvoa? Jokaisen kokouksen jälkeen on pystyttävä laskemaan, mitä hyötyä tänään saatiin aikaan.

Aikaa on kulunut jo 8 kuukautta. Nyt ei voida enää puhua käynnistysvaiheesta. Nyt on oltava tuotantovaihe täysillä käynnissä. Tuotantotuloksia on oltava jo näkyvissä.

Varha on työvoimavaltainen organisaatio. Henkilöstössä on sen dynamo. On varmistettava työmotivaatio, työhyvinvointi, vaikuttamismahdollisuudet koko henkilöstölle omaan työhön jne.

Raja-aidat on kaadettava ja potilaan eli asiakkaan etu on tärkeintä. Siirrytään kokoustavasta organisaatiosta työtä ohjaavaan tulokselliseen organisaatioon. Potentiaalia henkilöstössä on, mutta se on saatava ulosmitattua jokaisessa tehtävässä. Annetaan henkilöstölle mahdollisuus!

Veli-Pekka Moisalo