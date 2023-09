Juha Haapakosken kokoaman ryhmittymän mielestä koko elämänsä Naantalissa asunut kansanedustaja ei pystyisi edustamaan kotikaupunkiaan ja pitäisi erottaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta. Väitteen ja todellisuuden välillä on melkoinen ristiriita.

Haapakosken kärjekäs syyttely sisälsi vanhan toistoa, sillä olen jo kantanut vastuuni kertaalleen aiemmin kesällä (vilhelmjunnila.fi: Pesukarhujahti – vastine kesän syytöksiin). Johtamistani tai edustamistani ei ole koskaan arvosteltu edes aloitteentekijöiden toimesta. Päinvastoin: on tullut myönteistä palautetta pitkin matkaa.

Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen pörssiyhtiö VR-Yhtymä valitsi minut hallintoneuvostonsa puheenjohtajistoon. Perjantaina tapaan Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisen johtajan. Ensi viikolla on ohjelmassa eri teollisuudenalojen johtajia ja kansainvälisiä tapaamisia. Hyvä yhteistyö on jatkunut valtakunnallisella tasolla.

Voin myös kiittää paikallista yhteistyötä kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa, erityisesti valtuustoryhmän puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja luonnollisesti kaupunginjohtajan (sit) kanssa.

Itse asiassa kaikilla puolueilla on hyvä keskusteluyhteys ja sama suunta yhteisessä työssä kuntalaisten hyväksi. Se on pienen kaupungin omaleimainen menestystekijä. Naantali on yksi Suomen onnellisimmista ja menestyksekkäimmistä kaupungeista.

Sen sijaan maanantaina tehdyn aloitteen tarkoitus on tuottaa poliittista hyötyä tekijöilleen ja vahinkoa kaikille muille.

Kaupunginhallituksen jäsen Matti Naavasalo kuvasikin prosessia hyvin: "Enemmän tästä riitelystä on mainehaittaa kuin kuvitellusta mainehaitasta". Sapelinkalistelut tulisi lopettaa, sillä yhtä köyttä on vedettävä jatkossakin.

Naantalilaisuuden sydän on syntynyt siitä, ettei meillä ole kuppikuntia tai poliittista vastakkainasettelua. Lähes kaikki päätökset tehdään yksimielisesti ja asia edellä.

Meillä on ollut oikein hyvä henki. Uskon ja toivon sen jatkuvan. Naantalilaisille on tärkeää, että kauniista kaupungistamme huolehditaan yhteisöllisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (ps)

Naantali