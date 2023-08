Turun ja Tampereen kaupunginhallitukset tapaavat pari kertaa vuodessa. Nyt oli Turun vuoro käydä Tampereella.

Tampere on Suomen solmukohdassa ja kaupunki on onnistunut profiloitumaan ”kaikki tiet vievät sujuvasti Tampereelle” -sloganin mukaisesti. Me turkulaisetkin tunnumme toistelevan tätä.

Turusta pääsee suoraan ainutlaatuiseen saaristoon ja meriteitse Tukholmaan. Länsiyhteys on valttimme, jota pitäisi hyödyntää paremmin.

Tulevaisuudessa nopea ja varma junayhteys Helsinkiin helpottaa liikkuvuutta ja kasvattaa työssäkäyntialuetta. Nyt Tunnin junan rakentamisessa otetaan ensimmäisiä askelia – ja hyvä niin.

Tampere on vanha teollisuuskaupunki ja tehnyt lukuisia kuntaliitoksia, mikä on kasvattanut asukaslukua. Samalla vetovoimaa on onnistuttu kasvattamaan kunnianhimoisilla ja mielenkiintoisilla hankkeilla, jotka vetävät alueelle niin työvoimaa kuin työnantajia ympäri Suomen.

Turku on historiallinen kulttuurikaupunki, jonka ympärillä on lukuisia elinvoimaisia pienempiä kasvavia kaupunkeja. Tämä on koko seudun vahvuus, sillä elinvoimaiset kaupungit kirittävät toisiaan ja palveluiden laatu paranee. Samalla jokaisen seudulle muuttajan on helpompi löytää mieluisa asuinpaikka. Koko seudulla on jo miltei 340 000 asukasta.

Turussa todella tapahtuu ja jahkailun kulttuurista ollaan vihdoin pääsemässä irti.

Turun kaupungin kasvua ja kehitystä vauhdittavat päätökset heijastuvat myönteisinä vaikutuksina koko kaupunkiseudulle. Samoin ratikka tulee hyödyttämään koko kaupunkiseutua, vaikka ensivaiheessa linjat kulkevat vain Turun sisällä.

Tampereella ratikan laajentamisesta päätettiin lähes heti ykkösvaiheen käynnistyttyä, ja nyt suuntana on Pirkkala. Monet Tampereen kehyskaupungit ovat saavutettavissa lähijunalla. Kasvun edellytys on liikkumisen sujuvuus välineestä riippumatta. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa monille talouksille toisesta henkilöautosta luopumisen.

Myös Nokia-areena ja rantatunneli ovat olleet Tampereella merkittäviä kasvua pönkittäneitä päätöksiä. Tiukkoja äänestyksiä ei ole pelätty, vaan poliittinen koneisto on kyennyt ratkomaan kiistanalaisiakin hankkeita, ja nopein aikatauluin. Tekemisestä näkyy kunnianhimoinen asenne omaa kotikaupunkia kohtaan.

Turussa on tällä kaudella tehty useita isoja päätöksiä. Esimerkiksi Musiikkitalo, Kupittaan kärki, satama ja Linnakaupunki sekä Ratapiha-hanke ovat edenneet. Turussa todella tapahtuu ja jahkailun kulttuurista ollaan vihdoin pääsemässä irti.

Erimielisyyksiä ei tule vältellä siirtämällä asioita eteenpäin – yhdessä sovitun ja päätetyn mukaisesti tulee edetä johdonmukaisesti, näin asukkaat ja yritykset voivat luottaa päättäjiin ja demokratiaan.

Vaikka seudut ovat keskenään erilaisia, on kilpailu uudesta muuttavasta väestöstä kaupunkiseutujen välillä kovaa. Houkutteleva, itseensä uskova ja mahdollisuuksia tarjoava seutu pysyy kilpailussa vahvemmin mukana.

Me olemme jo hyvä, mutta voimme olla vielä parempia.Otetaan koko seudun voimin yhteiseksi tavoitteeksi kasvun vauhdittaminen ja positiivinen suhtautuminen tulevaan.

kaupunginhallituksen jäsenet (kok)

Sini Ruohonen ja Alvar Euro