Kuljen keskellä tiilimuureja ja betoniseiniä, katsellen ympärilleni löytääkseni jotain inhimillistä ja elävää. Pian kulman takaa näkyy jotain keltaista, olisiko aurinko – ei ole aurinko, vaan mustaksi maalatun parkkitalon keltaiset ikkunaluukut.

Tältä näyttävät Herttuankulman uuden asuinalueen maisemat, kun talojen välissä ei ole viheralueita eikä maisemana ole muuta kuin naapuritalon seinät tai vastapäisen asunnon ikkunat.

Tätäkö Turku haluaa markkinoida viihtyisänä ja vihreänä Turkuna?

Tehorakentamisen huippu nähdään nyt Kakolan ja sataman välisellä alueella, jossa rakentaminen etenee kortteli korttelilta kohti merta ja aina uusi talo peittää jo rakennetun talon mahdolliset näkymät. Piha-alueet on unohdettu maan tasalta, kun ne voi rakentaa kattopihoina.

Itäiselle puolelle Kakolaa on rakennettu Kakolan Keitaaksi nimetty asuinkortteli, jonka tieltä on louhittu pois Kakolan kallioita isot määrät ja tilalle on saatu paljon kylki kyljessä olevia tummia tiilitaloja.

Nyt aivan uutena ideana on esitetty yksityistä ravintolaa ja näköalaterassihanketta Kakolan alueen länsipuolella sijaitsevalle Malminpuiston kalliorinteelle, joka on vielä jäljellä upeista Kakolan kallioista.

Arvon päättäjät, eikö mikään puistoalue ansaitse jäädä rakentamatta? Ravintola ja näköalaterassi tulisivat sijaitsemaan jo olemassa olevien asuinrakennuksien kyljessä, sillä ainoalla vapaalla kalliolla, joka on kaavoitettu puistoksi.

Toista ravintolaa ja näköalaterassia on suunniteltu pienen matkan päähän tästä Malminpuiston hankkeesta Juhana Herttuan koulurakennuksen ja Merenkulkuoppilaitoksen tontille ja tähän rakennusprojektiin sisältyy lisäksi noin 450 asuntoa. Toteutuessaan tämä rakennushanke tarvitsee palan Tallimäenpuistoa, johon kaupunki on jo alustavasti suhtautunut myönteisesti.

Mikä meidän turkulaisia päättäjiämme oikein vaivaa, kun kaupunkilaisia ei tarvitse huomioida, vaikka heidän ansiostaan he ovat nykyisissä tehtävissään?

Turulla on mahdollisuus kääntää suuntaa kohti vihreämpää Turkua, jos ymmärretään, ettei vanhoja puistoja pidä hävittää, vaan uusia viheralueita pitää rakentaa uusille asuinalueille.

Tehorakentaminen ja asfalttipihat eivät luo tulevaisuudessa Turusta positiivista kuvaa heille, jotka harkitsevat tänne muuttoa ja tuskin sitä tekee edes raitiovaunu. Raitiovaunusta ei nyt enempää tällä kertaa.

Sirpa Gustafsson