Tiestö on elintärkeä osa Suomen kilpailukykyä ja taloutta. Se on kaiken kuljetustoiminnan, suomalaisen logistiikan, tehtaan lattia. Ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöitävyyden sekä turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan mittavia investointeja.

Viimeisimmän (2021) Traficomin julkaiseman Tavaraliikenne Suomessa -tilannekuvan mukaan Suomen sisäisessä liikenteessä kuljetuksista tehdään maanteillä noin 75 prosenttia. Tämä osuus on ollut kasvusuunnassa. Raideliikenteen osuus on noin 19 prosenttia ja loppu jää vesiliikenteelle.

Varsinais-Suomen ja laajemminkin läntisen Suomen tiestön huolestuttava tila on selvästi kaikkien nähtävissä. Kesällä ja talvella, päivisin ja öisin tiestön kunto ei aina tarjoa vaadittua (työ)turvallisuus- ja liikennöitävyystasoa. Tämä vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja monin tavoin kuljetusyrittäjiin ja kuljettajiin, jotka tarvitsevat toimivan ja turvallisen infrastruktuurin.

Sujuva ja turvallinen liikenne ja siten Suomen saavutettavuus vaikuttavat voimakkaasti myös yritysten sijoittautumispäätöksiin.

Uusi hallitus on ohjelmassaan ottanut ensiaskeleet kohti parempaa tiestöä, mutta nyt budjettiriihessä tarvitaan päättäväistä toimintaa alueen puolesta.

Hallitus on sitoutunut toteuttamaan lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman. Sen sisällä aiotaan noin 1,6 miljardin euron paketilla kohentaa väyläverkkoa sekä vähentää väylien korjausvelkaa 520 miljoonan euron korjausvelkapaketilla. Tämä on positiivista.

Varsinais-Suomen toimijoiden on hyvä yhteistuumin panostaa siihen, että E18-hanke loppuunsaatetaan.

On hyvä muistaa, että aiotut investoinnit raideliikenteeseen palvelevat valtaosin henkilöliikennettä. Edellä mainitun Traficomin tilannekuvan mukaan tavaraliikenne siirtyy pikkuhiljaa kiskoilta maanteille.

Hyvänä esimerkkinä ovat E18-väylän puutteet Raisio–Naantali-osuudella. E18 kuuluu tuhansien kilometrien mittaiseen TEN-T eli Skandinavian–Välimeren ydinverkkokäytävään. Tämä noin 10 kilometrin mittainen Raisio–Naantali-kokonaisuus on ainoa tieosa koko tuota käytävää, joka ei ole verkkoa säätelevän EU-asetuksen asettamien vaatimusten mukaisessa kunnossa.

EU:n asetuksen mukaan tämän tason väylien tulee olla vaatimusten mukaisessa kunnossa vuonna 2030. Nyt on viimeinen hetki tehdä konkreettiset ratkaisut tavoitteeseen pääsemiseksi. Raision kohta on suunnitelmien osalta toteutusvalmiudessa ja Raisio–Naantali saavuttaa sen tason tuota pikaa.

Korostamme tämän toteuttamista muun muassa siksi, että tie Naantalin satamasta on jo nyt tukossa. Uudet nykyisiä suuremmat lautat aloittavat liikenteen tänä syksynä, jolloin tilanne menee vielä haastavammaksi.

E18-tieosuus palvelee kahden ydinverkkokäytävän sataman (Naantali ja Turku) sekä yhden lentokentän (Turku) läheisyydessä olevia merkittäviä vientiin ja tuontiin liittyviä logistisia toimintoja.

Nyt odotetaan Suomen sitoutumista TEN-T-verkoston EU-asetuksessa asetettuihin laatutavoitteisiin. Varsinais-Suomen toimijoiden on hyvä yhteistuumin panostaa siihen, että E18-hanke loppuunsaatetaan.

Hallituksen ensiaskeleet ovat tärkeitä, mutta nyt on varmistettava, että tiestömme on kilpailukykyinen, turvallinen ja kestävä kaikissa tilanteissa. Uudella hallituksella on budjettiriihessä näytön paikka.

Anssi Kujala

toimitusjohtaja

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Tero Siitonen

toimitusjohtaja

SKAL Länsi-Suomi ry