Me Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit ilmaisemme huolemme maassamme kristityksi kääntyneiden kohtelusta. Olemme joutuneet useaan otteeseen todistamaan, miten sekä maahanmuuttovirasto että oikeusasteet eivät tunnista ja tunnusta heidän kääntymistään aidoksi.

Kristityksi kääntyneeltä kysytään eri tavoin uskoontulon ja uskonnon vaihtamisen päivämääriä sekä tunnekokemuksia. Samoin kysellään eri kristillisten traditioiden tuntemusta sekä Koraanin ja Raamatun vertailua.

Useimmissa tapauksissa henkilö kykenee vastaamaan selkeästi ja analyyttisesti. Paikalla tukihenkilönä hiljaa oleva pappi saa usein ihmetellä vastausten suurta hengellistä syvyyttä.

On kuitenkin myös heitä, jotka eivät onnistu vakuuttamaan. He saattavat olla kokonaan kouluja käymättömiä, luku- ja kirjoitustaidottomia äidinkielessään. Heidän on mahdotonta kuvailla teoreettisesti islamin ja kristinuskon eroja. He kuuntelevat Raamatun sanaa, mutta eivät osaa siitä tarkasti kertoa. He kastavat lapsensa ja osallistuvat seurakunnan toimintaan.

Monilla on traumaattisten kokemusten ja henkisen ja fyysisen väkivallan vuoksi vaikeuksia muistaa tarkasti opittua tai keskittyä opettelemaan ulkoa. Heidän uskonsa voi olla yksinkertaista, mutta silti todellista ja kristillistä. He turvautuvat Jeesukseen pelastajanaan.

On liikaa vaadittu, jos heiltä edellytetään syvällistä analyysiä omasta uskonopista. Meneehän monella suomalaisellakin helluntai ja helatorstai sekaisin tai kasteen hengellinen merkitys tuntuu vaikealta määritellä, vaikka meillä on pitkä kristillinen perinne tukenamme.

Onko vaarana, että mittaamme kääntyneen uskoa eri tavoin kuin omaamme?

Osa heistä ei uskalla tunnustautua julkisesti kristityiksi. He kertovat ystävilleen kääntyneensä, mutta eivät uskalla sosiaalisessa mediassa kertoa julkisesti uskostaan Jeesukseen. He pelkäävät, kostetaanko äidille heidän kääntymisensä. Kaikki tämä näkymättömyys luetaan heille puhutteluissa ja kuulemisissa syyksi. Yhtä aikaa suomalaisten kohdalla uskon yksityistä luonnetta on totuttu painottamaan.

Irak on alkanut jälleen ottaa vastaan nuhteettomia kansalaisiaan. Nyt palautetaan heitä, jotka eivät ole tehneet rikoksia. Ainoa peruste on, että he eivät ole onnistuneet vakuuttamaan viranomaisia siitä, että heillä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainon eli perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi (YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus).

Ilmaisemme huolemme, että kristittyjä veljiä ja sisariamme lähetetään vakavan vainon vaaraan lähtömaahansa. Olemme nähneet lukuisia henkilön suvun ja heimon kirjoittamia ja videoimia julistuksia, joilla luvataan tappaa luopio, islamin jättänyt ja vääräuskoiseksi tullut ihminen. Meidän kristittyjen pappien velvollisuus on puolustaa kaikkia, uskonnosta tai uskonnottomuudesta riippumatta, joita ollaan palauttamassa vainoon.

Kaisa Huhtala

kirkkoherra, Porin Teljän seurakunta

Satu Saarinen

tuomiorovasti, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Juhana Tarvainen

Sleyn kotimaantyön johtaja