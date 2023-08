Olipa kyse sitten Turun satama-alueelle valmistuvasta historian ja tulevaisuuden museosta tai ratapiha-areenasta, raitiotie halutaan hivuttaa vaivihkaa osaksi jokaista kaupungin rakennushanketta. Tämä on varsin kummallinen toimintatapa, kun ottaa huomioon, ettei ole mitenkään varmaa, että raitiotietä edes tulee.

Toiminnan taustalla on lienee ajatus, että siinä kohtaa, kun päätös raitiotien rakentamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa, voidaan vedota siihen, että kyllä se nyt vaan on pakko rakentaa, koska kaikki muut kaupungin vetovoimatekijät on suunniteltu ja rakennettu siten, että raitiotie on olennainen osa niitä ja toiminnan kannalta välttämätön.

Lähtökohtaisesti kaikki Turun vetovoimatekijöiksi kaavaillut rakennushankkeet tulisi suunnitella siten, että ne toimivat mutkattomasti myös ilman raitiotietä.

Viimeisimpänä esimerkkinä raitiotien vaivihkaisesta ujuttamisesta muihin kaupungin rakennushankkeisiin on ratapiha-areena. Ratapiha-areenan on suunniteltu vetävän 8 900 - 10 000 ihmistä, mutta silti autopaikkoja on suunniteltu toteutettavaksi vain joitakin satoja. Kyllä, luit aivan oikein. Suurten tapahtumien aikana 60 - 80 prosenttia autoista täytyisi pysäköidä kaava-alueen ulkopuolelle. Toisin sanoen ihmiset halutaan pakottaa joukkoliikenteen käyttäjiksi suunnittelemalla kaikki hankkeet siten, että vain joukkoliikenteellä, polkupyörällä tai jalan voi saapua paikalle. Ainakaan ei tarvitse pelätä, että Turun tapahtumiin tulisi kukaan mistään kauempaa, kun autoa ei saa järkevälle etäisyydelle parkkiin.

Raitsikan kannalla olevat kaupungin päättäjät perustelevat hankkeen tarpeellisuutta myös sillä, että raitiotie itsessään olisi kaupungille joukkoliikenteen mullistava vetovoimatekijä, jonka kyytiin ihmiset tungeksivat innosta piukeana ja joka houkuttelisi ihmisiä muuttamaan sankoin joukoin Turkuun. Joukkoliikenneratkaisuna raitiotie on Suomessa jo eilisen päivän uutinen, sellaisia on ollut meillä iät ajat. Kukaan ei muuta Turkuun raitiotien vuoksi.

Turun kaupungin kannattaisi vakavasti harkita muita vaihtoehtoja ja lopettaa raitiotien leipominen jokaisen muun rakennushankkeen sisälle. Nykyinen joukkoliikenneratkaisumme on jo varsin toimiva ja seudullisen joukkoliikenteen palvelujen laajentamista Varsinais-Suomen alueella olisi järkevää tavoitella. Myös muita merkittävästi edullisempia vaihtoehtojakin on tarjolla, kun joukkoliikenteen uudistaminen tulee joskus ajankohtaiseksi. Esimerkiksi kaksikerroksiset bussit, jollaisia ei ole koskaan käytetty missään päin Suomea seudullisena joukkoliikenneratkaisuna, voisivat olla yksi vaihtoehto. Ne eivät edellyttäisi katujen repimistä auki Varissuolta satamaan saakka vuosien ajaksi häiritsemään hälytysajoneuvoja, yksityisautoilijoita ja muuta joukkoliikennettä.

Vasta valmistunut keskustakin saisi olla rauhassa rakennustöiltä. Satunnaisen putkirikon tapahtuessa kumipyörillä kulkevat bussit voi aina laittaa kiertämään vaihtoehtoista reittiä, mutta ratikkaa ei. Kaksikerrosbusseja voisi myös valmistaa ihan Suomessa, sillä alan yrityksiä löytyy ihan Varsinais-Suomestakin. Samalla voitaisiin tukea paljon kaivattujen työpaikkojen syntymistä Suomeen.

Ei sovi unohtaa myöskään sitä, että suunniteltu raitiotie palvelisi turkulaisia lopulta hyvin pienellä alueella. Toteutuessaan ratikka kattaisi reitillään noin 15 kaupunginosaa, mutta sen 372 miljoonan kustannuksiin joutuvat osallistumaan myös niiden yli 70 muun kaupunginosan asukkaat Turussa, jotka eivät asu raitiotiepysäkin vieressä.

Alice Girs

Kaupunginvaltuutettu (ps)

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Sami Kesäläinen

Kaupunginvaltuutettu (ps)

Rakennus- ja lupalautakunnan varajäsen

Sari Anttila

Joukkoliikennelautakunnan jäsen (ps)