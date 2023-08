Nimimerkki ”Keskustan yrittäjä” kirjoitti Turun Sanomissa 22.8. julkaistussa mielipiteessään "Mitä jos hankaloittamisen sijaan helpotettaisiin keskustassa liikkumista?", että autoilun tilanne keskustassa ei ole hyvä. Hän väitti että Turussa on jo nykyisellään paljon alueita, kuten puistoja, jotka ovat suljettu autoliikenteeltä; pidin puistojen mainintaa erityisen huvittavana, sillä ihan kuin ne olisivat ikinä olleet auki autoilulle.

Kirjoittaja peräänkuuluttaa mielipiteessään kaikille kulkumuodoille yhtäläistä mahdollisuutta liikkua keskustassa. Ajatus on sinänsä kaunis, mutta perustavanlaatuisesti ongelmallinen.

Keskustassa tilaa on rajattu määrä, joten jos yksityisautoilun määrän annetaan kasvaa ja yhtäläisestä liikkumismahdollisuudesta pidetään kiinni, loppuu keskustan kaduilta yksinkertaisesti tila. Siksi kaupungin pitää kehittää keskustan infraa niin että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus liikkua keskustaan jollain muulla välineellä, kuin autolla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämä tarkoittaa pyöräkaistojen rakentamista, kävelykeskustan laajentamista sekä joukkoliikenteen parantamista raitiotiellä ja bussien runkolinjastolla. Henkilöauto vie keskustan kadulta suhteettoman paljon tilaa ja kun mahdollisimman moni käyttää muuta liikkumisen muotoa, jää autoa oikeasti tarvitseville myös enemmän tilaa.

Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen sujuvoittaminen siis sujuvoittaa myös autoilua. Keskustan yrittäjä kirjoittaa että Turun vahvuus on kompakti ja tehokas keskusta. Tämä on tosiaan totta, sillä yli 90 prosenttia turkulaisista asuu alle 30 minuutin pyöräilymatkan päässä kauppatorista. Tämä yli 180 000 asiakkaan potentiaali on kuitenkin monilta osin täysin realisoimatta, sillä 1960–1980-luvuilla amerikkalainen autokaupunkiajattelu valtasi kaupungin ja pyöräilyn edellytykset tuhottiin täysin. Järki on kuitenkin palaamassa kaupunkiin pikkuhiljaa uusien pyöräkaistaprojektien myötä.

Mielipiteessä kaupungilta penätään myös suunnitelmia uusista pysäköintimahdollisuuksista eri puolilla keskustaa, kun kadunvarsipysäköinti vähenee.

Itse en ole tosin paljoa kadunvarsipysäköinnin vähentymistä nähnyt ja toisaalta uusia ja vanhoja pysäköintilaitoksia on kaupunki täynnä. Itäisen Rantakadun pyöräkaistat tosiaan vähentävät kadunvarsiparkkeja maltillisesti, mutta uuden musiikkitalon yhteyteen rakennetaan 300 paikkainen parkkitalo. Siinä on varmasti enemmän parkkipaikkoja tarjolla, kuin kadunvarressa ikinä.

Tämä tuleva pysäköintilaitos mukaan luettuna, Turun ydinkeskustan parkkihalleissa on yli 2 500 parkkipaikkaa, joista yli puolet Toriparkissa, Louhessa ja Hansakorttelissa, luulisi tämän riittävän asiointiin. Kirjoittaja väittää myös että autolla liikkuvat tuovat eniten euroja keskustan liikkeille ja palveluille. Vaikka väite on tosi, tätä lukua tuijottamalla ei näe metsää puilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Autoilijat tosiaan käyttävät eniten rahaa keskustassa per käyntikerta, mutta autoilijoilla on myös vähiten käyntikertoja. Kuten kirjoittaja sanoo "on tutkittu juttu", että vaikka muulla kuin autolla keskustassa liikkuvat käyttävät vähemmän rahaa per käyntikerta, on käyntikertoja kuitenkin niin paljon enemmän, että kokonaissummissa autoilijat käyttävät keskustassa todellisuudessa vähemmän rahaa.

Kaupungin tosiaan soisi käyvän vuoropuhelua yrittäjien kanssa siitä, miten keskusta pidetään elinvoimaisena, mutta liikenteen kehittämisen perusteena tulee olla keskusta, missä ihmisten, ei autojen, on helppo olla.

Eero Jyrkkiö