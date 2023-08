Ennakoimme ongelmia (TS 20.1.2022) jo aluevaalien aikaan, kun aluevaaleissa ja sen keskusteluissa sivuutettiin kokonaan oppilashuoltopalvelut. Nyt pelkomme ovat realisoituneet. Yle uutisoi (23.8.) oppilaiden ja opiskelijoiden vaikeuksista päästä tarvitsemiensa oppilashuoltopalvelujen pariin.

Aitojen resurssiongelmien lisäksi osa ongelmasta on organisatoris-hallinnollista alkuperää. Ennakoimamme ongelmat ovat pitkälti toteutuneet hyvinvointialueiden aloitettua, ja oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden siirryttyä hyvinvointialueille.

Koulun ja oppilashuollon palvelujen erkaneminen on tuonut organisaatiokuilun – ratkaisu oli epätarkoituksenmukainen.

Ratkaisu on tuonut tiedonkulun ongelmia, juuri kuten ennakoimmekin. Käsittämättömältä tuntuu, että toimiva Wilman käyttö ja oppilaan / opiskelijan tiedot eivät olekaan kuraattorin, psykologin, koululääkärin tai kouluterveydenhoitajan käytettävissä. Eri kunnat tulkitsevat salassapitosäännöksiä hiukan eri tavoin, mutta yhteistä on se, että ongelmia on. Oppilaalle ei esimerkiksi saada suoraan Wilman kautta laitettua viestejä tai yhteystietoja ei saada.

Nyt harpattiin kerralla useampi vuosikymmen taaksepäin. Oppilaat tuovat lippua ja lappua luvallisen kuraattorikäynnin poissaolon tai muun vuoksi, tai terveydenhoitaja joutuu kysymään opettajalta tai koulusihteeriltä oppilaan yhteystietoja. Lukujärjestyksiä, milloin oppilas tarkoituksenmukaisesti pääsisi koululääkärille, ei ole kyseessä olevalle lääkärille tai muulle oppilashuollolle saatavissa. Ja niin edelleen.

Kokonaisuus on rikki. Se on rikki niin kauan kun Suomessa halutaan leikkiä koko valtakunnan tasolla kuurupiilosilla salassapito- ja tietosuoja-asioiden kanssa, ymmärtämättä, että oppilashuollon ja koulun ja oppilaan yhteys ei katkea organisaatiomuutoksen vuoksi.

Eikä tässä vielä kaikki. Näköpiirissä siintelee Varhan osittainen vetäytyminen kouluilta – vuokratila kaupungilta tietenkin maksaa. Tällöin, hyvinvointialueen oppilashuoltopalvelut loittonevat edelleen ja pahimmillaan johtavat pelkkiin etätapaamisiin. Tilanne menee entistä hullummaksi.

Järkevää olisi ollut jättää oppilashuollon palvelut kunnille. Nyt asia olisi jollakin tavalla korjattava, ehkä luovuttava tietosuojafundamentalismista?

Harri Laukkanen

Juko/OAJ pääluottamusmies ja erityisopettaja

Jussi Tanhuanpää

Juko/OAJ pääluottamusmies ja matemaattisten aineiden lehtori