Kysymys työntekijän oikeudesta olla tavoittamattomissa työajan ulkopuolella on ajankohtainen kautta maailman. Kymmenissä maissa on jo lailla kielletty, työnantajaa ottamasta yhteyttä työntekijöihinsä näiden vapaa-ajalla. On esitetty, että on helppo ymmärtää, miksi ajatus vetoaa poliitikkoihin. Sehän osoittaa, miten he pyrkivät toteuttamaan työntekijöiden toiveita.

Käytännössä maissa, joissa laki on otettu käyttöön, ei sillä kuitenkaan näytä olevan suurtakaan merkitystä. Olisi luonnollista, että työntekijät ja työnantajat paikallisesti sopisivat yhteisistä toimintatavoista. Etenkin kun otetaan huomioon organisaatioiden erilaisuus. Todellisuudessa koko kysymys koskee lähinnä vain ”tärkeitä” henkilöitä.

Yrjö Saraste

Sotaveteraani