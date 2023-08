Presidentiksi haluavien joukossa on viisi kokenutta tohtoria. Heistä joku mitä todennäköisimmin valitaan tasavallan seuraavaksi presidentiksi.

Kokemusta on kaikilla ehdokkailla riittävästi, vaikka unohtaa ei voida niitäkään, jotka eivät kuulu edellä mainitun viiden henkilön joukkoon. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, presidentin virkaan hakijaksi on lupautunut professori Alexander Stubb. Hänen Euroopan tuntemuksensa ja kielitaitonsa on vertaansa vailla muihin ehdokkaisiin verrattuna. Muutenkin kansainvälisyys on yksi hänen parhaimpia puoliaan.

Pieni kysymysmerkki toki on: riittävätkö nämä ansiot loppupeleissä? Jää nähtäväksi. Onko kuitenkin niin, ettei hänestä olisi niin sanotusti koko kansan presidentiksi? Tästä voidaan olla monta mieltä.

Toinen hyvinkin varteenotettava ehdokas tasavallan johtoon on filosofian tohtori Jussi Halla-aho. Hän on puolueen ehdoton ykkösnimi, mutta herättää ristiriitaisia tunteita kansan parissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kolmas ehdokas on Suomen pankin pääjohtaja, tohtori Olli Rehn.

Yksi mainituista tohtoreista pudonnee pois ja tilalle noussee ex-ulkoministeri ja gallupjohtaja Pekka Haavisto. Loppupeleissä ovat siis mukana tohtorit Alexander Stubb, Jussi Halla-aho ja ex-ulkoministeri Pekka Haavisto.

Veikkaukseni on, että lopussa on ilmeisesti niin sanottu kahden kauppa eli Alexander Stubb vastaan Jussi Halla-aho. Nyt kun olen kuunnellut Stubbin viimeisen tv-esiintymisen, on tullut selväksi, että hän on ylivertainen muihin ehdokkaisiin verrattuna. Siksi henkilökohtainen valintani on Italian Firenzessä Eurooppa professorina toiminut Alexander Stubb.

Erkki Santala

Pori