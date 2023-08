Turun kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Elina Rantanen (vihr) kommentoi Turun Sanomille (TS 12.8.) keskustan palvelujen olevan saavutettavissa helposti autolla. Rantasen mukaan tämä tilanne ei houkuttele autoilijoita siirtymään pyöräilyyn tai joukkoliikenteeseen.

On totta, että saavutettavuus on palautunut paremmalle tasolle sen jälkeen, kun torin uudistus ja siitä aiheutuneet poikkeusjärjestelyt olivat heikentäneet sitä merkittävästi.

Kuitenkin ajatus siitä, että keskustan autoilun tilanne olisi nyt liian hyvä ja sitä pitäisi heikentää, jotta kaupunkilaiset siirtyisivät vaihtoehtoisiin kulkumuotoihin, on täysin absurdi.

On selvää, että tällaiseen kepillä ohjaamiseen ei reagoida hyppäämällä pyörän satulaan tai bussiin, vaan siirtymällä asioimaan sinne, mihin helposti pääsee. Tämä kehitys on ollut todettavissa viime vuosina, kun asiakkaat ovat siirtyneet keskustasta kauppakeskuksiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rantanen ehdottaa esimerkiksi Itäisen Rantakadun sulkemista läpiajolta. Perusteita tälle on vaikea löytää, paitsi että se olisi ajatuksen tasolla kivaa, kun ihmiset kävelisivät ja pyöräilisivät joka puolella.

On tutkittu juttu, että autolla liikkuvat tuovat eniten euroja keskustan liikkeille ja palveluille.

Enää puuttuu se miljoona asukasta, jotka täyttäisivät turut ja torit. Kesällä on helppo tuudittautua siihen ajatukseen, että joka puolella on valtavasti kävelijöitä, mutta 10 kuukautta vuodesta tilanne on hyvin erilainen.

Turun vahvuus on ollut kompakti ja tehokas keskusta, johon pääse liikkumaan kaikilla kulkumuodoilla. Meillä on lukuisia alueita, jotka on suljettu autoliikenteeltä: Kauppatori ympäristöineen, Yliopistonkadun kävelykatu, useita kilometrejä jokirannan promenadia molemmin puolin jokea, Vähätori, Vanha Suurtori, lukuisat puistot ja niin edelleen.

Pyöräilyn edellytyksiä tullaan merkittävästi parantamaan, kun Itäiselle Rantakadulle rakennetaan pyörätiet. Hyvä uudistus, joka tehdään autolla liikkumisen ja pysäköintipaikkojen kustannuksella, kuten myös monet muut viime aikaiset ja tulevat muutokset.

Ainakaan vielä kaupunki ei ole esittänyt suunnitelmia uusista pysäköintimahdollisuuksista eri puolilla keskustaa.

On tutkittu juttu, että autolla liikkuvat tuovat eniten euroja keskustan liikkeille ja palveluille. On myös fakta, että henkilöautojen määrä ei ole ollut laskusuhdanteinen, vaan päinvastoin.

Sen sijaan, että mietimme, miten kenenkin liikkumista voidaan tarkoituksellisesti rajoittaa, tulisi miettiä, miten saadaan jokainen potentiaalinen vierailija kulkemaan keskustaan mahdollisimman vaivattomasti juuri haluamallaan kulkumuodolla. Turku tarvitsee muitakin kuin 20100 postinumeroalueella asuvat.

Tässä soisi kaupungin tekevän aktiivisempaa yhteistyötä keskustan yritysten kanssa, joilla kuitenkin on merkittävä rooli keskustan houkuttelevuudessa. Ainoastaan näin säilytetään keskusta aidosti elinvoimaisena.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Keskustan yrittäjä