Miten on mahdollista, että sivistysvaltiossamme valkoihoinen ihminen kieltäytyy mustaihoisen lääkärin antamasta hoidosta? Eihän ihonväri vaikuta ihmisen taitoihin. Meitä ei erottele väri vaan veri, ainakin kun on kyse verensiirrosta. Mutta veriryhmähän ei näy päälle päin. Vaikka tapahtuuhan Suomessa sitäkin, että kristitty ei mene ehtoollispöytään, jos messun toimittaa naiselta näyttävä pappi.

Suomalaisuus ei ole mikään rotu. Itä- ja länsisuomalaiset eroavat geeniperimältään toisistaan enemmän kuin britit saksalaisista. Asiaan voi perehtyä Elina Salmelan vuonna 2012 kirjoittamasta väitöskirjasta (Genetic structure in Finland and Sweden: aspects of population history and gene mapping). Minkä ihmisjoukon puhtautta suomalaiset rasistit siis haluavat vaalia?

Maailmassa on kymmeniä miljoonia pakolaisia. Suurin osa pakenee maan sisällä toiseen paikkaan tai naapurivaltioon. Kun Suomeen saakka päätyy muutama turvapaikanhakija, sitä pidetään valtavana ongelmana. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Ilmastonmuutos etenee sellaisella vauhdilla, että yhä suuremmat ihmisjoukot vyöryvät eteenpäin. Myös sodat ja vainot ajavat ihmisiä pois kodeistaan. Minkään maan rajat eivät tulevaisuudessa pidättele pakolaisia.

Maiden rajat ovat usein keinotekoisia, rajoja muutetaan, valtioita jaetaan ja yhdistellään. Rajat jakavat yhtenäisiä kyliä, kielialueita, heimoja, sukuja. Eurooppalaiset jakoivat 1800-luvun lopulla Afrikan siirtomaikseen ja vetivät valtioiden rajoja mielivaltaisesti. Se ei ole voinut olla vaikuttamatta maanosan myöhempään kehitykseen. Myös Yhdysvaltojen nykyiset rotumellakat juontavat juurensa aikaan, jolloin amerikkalaiset ryöstivät ihmisiä esimerkiksi Afrikasta ja kuljettivat heitä itselleen orjiksi.

Suomeen halutaan ulkomaista työvoimaa, mutta ei maahanmuuttajia. Mielestäni kiintiöpakolaisten määrä pitäisi kymmenkertaistaa. Silloin saisimme niitä ihmisiä, jotka eniten tarvitsevat apua ja kotimaata, eikä heidän tarvitsisi tehdä vaarallista matkaa henkensä uhalla. Pakolaisista pitää kuitenkin huolehtia, kielen ja kulttuurin opettaminen heille on ensiarvoisen tärkeätä. Muutamissa kunnissa tässä on onnistuttu hyvin.

Nyt Suomeen tulee jopa alaikäisiä lapsia ilman vanhempia. Myös meidän maastamme lähetettiin sota-aikana lapsia Ruotsiin. Suomalaisia lähti aikoinaan Ruotsiin töihin. Vaikka muutamat heistä ryyppäsivät ja aiheuttivat häiriötä, heitä ei sen takia palautettu Suomeen. Miksi suomalaiset ovat saaneet lähteä muihin maihin paremman elintason toivossa, mutta kukaan ei saisi tulla tänne samassa tarkoituksessa?

Maasta- ja maahanmuuton aiheuttamien ongelmien ratkaisemisella on kiire. Meitä on maapallolla yksinkertaisesti liikaa. Jos maailman kaikki tytöt olisi koulutettu ajoissa, meitä olisi nykyistä vähemmän ja ongelmatkin pienempiä.

Aila Tuula Isotalo

TL, FM, pappi