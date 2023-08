Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa ketjureaktioita Suomessa. Naton jäsenyys, uudet panostukset puolustusvoimiin, uusien markkinoiden etsintä suomalaisille tuotteille, mutta myös kuluneiden vuosien arviointia ja ennakointia siitä, mitä pitää tehdä tulevaisuudessa.

Suomen suurlähettiläs Washingtonissa, Mikko Hautala, kirjoitti (Sk28/2023) perustellusti, että tarvitaan naapuritieteen uusi oppimäärä. Lähes näihin päiviin saakka Venäjä-tutkimus on ollut pyhä asia, johon ei ole juuri saanut kajota.

Suomen YYA-henkeen perustunut Venäjä-osaaminen on miltei romahtanut. Uuden hallituksen ohjelma puhuu Venäjä-tuntemuksesta. Siihen on kirjattu ohjeeksi, että hallitus painottaa toimia, joilla ylläpidetään ja kehitetään Suomen Venäjä-tuntemusta ja kykyä analysoida Venäjän kehitystä.

Tämä on jatkossa välttämätöntä; Venäjä on ja pysyy naapurinamme, olipa tilanne siellä mikä tahansa.

Ennen uuden mallin rakentamista on välttämätöntä kartoittaa nykyinen tutkimustoiminta ja siihen osallistuneiden henkilöiden pätevyys. Suomalaiskansallisen mallin tapaan on syytä asettaa toimikunta tai selvitysmies laatimaan raportti nykytilasta. Voi olla tuskallista huomata, että tutkimuksena pidetyt työt ovatkin puhdasta kauko-ohjattua propagandaa.

Historia-analyysin tarkoituksena ei saa olla suoralta kädeltä tuomitseminen, vaan oppiminen siitä, mitä voi tapahtua, jos unohdetaan tutkimuksen periaatteet. Aika monet laitokset ja tutkijat olivat ideologisesti itäsuuntautuneita. Siinä usko Moskovaan oli syvempää kuin usko reaalifaktoihin.

Tämän jälkeen voidaan ryhtyä rakentamaan uutta. Se on tehtävä puhtaalta pöydältä. Se saattaa tuntua rajulta, mutta se on ainoa keino saada allokoitua varat tehokkaasti.

Poliittisen johdon, valtion hallinnon sekä yritysten ja median tarpeita on kartoitettava. Pääpaino on kuitenkin poliittisen johdon tarpeissa. Suomen on linjattava tulevaisuuden toimintamalleja, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan joskus loppuu. On itsestään selvää, että osa tuloksista on luottamuksellista tai salaista kansallisen turvallisuuden takia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle jäisi vielä lopputyöksi miettiä, mikä on optimaalinen malli uusille Suomen ja Venäjän välisille suhteille osana EU:ta ja Natoa.

Joka tapauksessa Suomella pitää olla tuntemusta, tietoa ja näkemystä siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja mitkä ovat sen kehityssuunnat. Tavoite on turvata Suomen itsenäisyys ja turvallisuus.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori