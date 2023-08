Sitä tikulla silmään, joka menneitä muistelee. Kaikenlainen temppuilu ihmisryhmää vastaan on mielestäni rasismia. Media vastaan poliittinen puolue; molemmilla tietääkseni on sananvapaus, meidän kansalaisten on opittava erottamaan jyvät akanoista.

Kukaan ei saa tehtyä tekemättömäksi, ei murhaa eikä sopimattomia puheita. Kärsittyään rangaistuksen tai muutettuaan tapansa kaikilla pitäisi olla mahdollisuus aloittaa ”puhtaalta pöydältä”.

En ole täysin puoluesidonnainen, mutta tämän hetken tilanteemme tuntuu tuiki kummalliselta. Vaalit on käyty ja puolue, jonka kannatus oli vain muutama prosentti, hosuu ja häärii kukkona tunkiolla, sanelee ehdot ja penkoo ikivanhoja asioita. Olen uskonut rikostenkin vanhenevan kymmenessä vuodessa, henkirikos on eri asia.

Minkälaisen kuvan Suomen tilanne antaa naapurimaillemme? Luulisin lähinnä, että huvittavan. Tilannetta voidaan käyttää hyväksi ja joudumme pakon edessä vetämään yhtä köyttä. Näin historia toistaisi itseään, ja tätähän ei kukaan toivo.

Hallituksen tällä kokoonpanolla pitäisi pärjätä neljä pitkää vuotta, uudet vaalitkaan tuskin tilannetta muuttaisivat.

Kohta on puoli vuotta vouhotettu. Ryhti hallitukselta puuttuu.

Järjen ääni olisi paikallaan, mutta jos kaksi puoluetta on toisistaan valovuosien päässä, hallitusohjelman toteuttaminen vaatii mahdottomia. Edes laiha sopu auttaisi asiaa.

Helppoa ei ole tehdä edes välttämättömiä lakiesityksiä kansamme hyväksi.

Malttia noudattaen sekä taloussuhdanteita tarkkaillen päästäisiin sopuratkaisuihin – pätee myös työperäiseen maahanmuuttoon.

Saataisiinpa työttömien suuresta joukosta edes osa ymmärtämään, että työ on lääke, laastarointi ei pitkälle kanna. Toki kaikille työn saatavuus tai vastaanotto ei ole mahdollista.

Alkava syysistuntokausi on erittäin mielenkiintoinen ja näyttää politiikan todellisen suunnan ja kestävyyden. Onnea matkaan!

Eeva Auvinen

Naantalin Merimasku