Suomalaisissa taloyhtiöissä asuu paljon erilaista väkeä. Samoin talot, pihat ja muut rakennelmat ovat hyvinkin monimuotoisia.

Menneinä vuosikymmeninä rakentamisessa ei mietitty esteettömyyttä, vaan lähes jokaiseen porraskäytävään noustiin ainakin muutama melkoisen korkea betoniaskelma. Paljon löytyy myös kerrostaloja, joiden hissi pysähtyy välitasanteelle tarjoten porrasjumppaa joko alempaan tai ylempään asuinkerrokseen.

Sitten on kokonaisia asuinalueita, joiden kolmi- tai nelikerroksisiin taloihin ei ole tehty hissejä ollenkaan. Samoin näissä taloissa pyöräsuojatkin voivat sijaita kellarikerroksessa mahdollistaen pyöränkantamisen ihanuuden kapeita portaita pitkin.

Monissa taloyhtiöissä porraskäytävien valaistus vaatii otsalampun tai kännykän valo-ominaisuuden käyttöä etsittäessä avaimenreikää hämärässä nurkkauksessa. Aikamoista akrobatiaa, kun molemmissa käsissä on pari isoa kauppakassia ja aktiivisesti eri suuntaan tassutteleva koiranpentu.

Puutteellinen valaistus on kaikille liikkujille turvallisuusriski, mutta näkövammaiselle vielä paljon isompi haaste. Toisen ihmisen hämärä voikin olla toiselle jo sysimusta pimeys.

Miten sitten poistaa näitä kaikkia asukkaita ja taloyhtiössä vierailevia kiusaavia ongelmia? Ensimmäiseksi tarvitaan ihan oikeaa asennemuutosta. Niin kurjaa kuin se usein onkin myöntää itsellemme, me kaikki vanhenemme ja valitettavasti myös monesti sairastumme elämämme aikana.

Kukaties juuri tänään elämänsä kunnossa oleva urheilullinen ihminen ontuu jo huomenna jalka kipsissä kahden kepin varassa tuskanhiki otsallaan hitaasti yksi askelma kerrallaan kohti kaukaisuudessa häämöttävää kotioveaan.

Esteettömyys koskettaa meitä jokaista.

Porraskäytävien sisäänpääsyä voidaan helpottaa rakennuttamalla suoraan ovelle johtavia luiskia, joita pitkin rollaattorit, lastenvaunut ja pyörätuolit kulkevat sujuvasti. Ulko-ovien avaamisen voi automatisoida niin, ettei ovenkahvaan tarvitse lainkaan koskea. Arkielämää helpottava ominaisuus auttaa myös kaikkia kauppakassien ja muiden kantamusten kuskaajia. Hissien modernisointi automaattiovilla on suuri helpotus huonosti liikkuvalle asukkaalle.

Näkövammaisten elämistä taloyhtiöissä voidaan auttaa monin pienin muutoksin. Hissien nappuloihin voidaan lisätä pistekohokirjoituksin numerot. Uusimmissa hisseissä näin jo usein onkin, mutta entä sitten hädän hetkellä. Hissien seinillä olevissa puhelinnumeroissa tätä pistekirjoitusta ei jostain syystä käytetä. Tärkeä ominaisuus, jos hissi sattuu jumiutumaan näkövammainen kyydissä.

Asuntojen ovia voidaan korostaa maalauksella, jolloin ne erottuvat paremmin käytävässä. Ominaisuus helpottaa myös muistisairaiden elämistä, sillä monilla heistä on ongelmia hahmottaa ympäristöään. Isot ja selkeät kerrosnumerot käytävillä voivat olla myös tyylikkäitä koristeita yksitotisen porraskäytävän maalauksessa.

Talojen ulkoseinissä on hyvä merkitä selkeästi ja näkyvästi yhtiön nimi ja osoite. Sisäänkäyntien selkeä erottelu hyvin valaistujen ja kauas erottuvien kirjaintunnusten avulla helpottaa myös hälytysajoneuvojen, taksien ja muiden palvelujen saapumista. Pahimmillaan puutteelliset merkinnät voivat johtaa ihmishenkien vaarantumiseen esimerkiksi tulipalossa.

Taloyhtiöidensaunaosastot ovat viime vuosina jälleen nousseet arvostetuiksi palveluiksi. Vanhempia uusittaessa on hyvä muistaa valon määrä. Viihtyisä sauna on usein tunnelmallisen hämärä, mutta toisaalta myös vaaranpaikka heikkonäköisemmälle. Mikään ei kuitenkaan estä taloyhtiötä laittamasta kaksoisvalaistusta, jolloin käyttäjä voi tarvitessaan napsauttaa lisävaloa löylyhuoneeseen.

Esteettömyyttä voidaan parantaa teettämällä ensiksi vaikka asukaskysely, jossa tiedustellaan käyttäjien ongelmia ja haasteita. Taloyhtiö voi myös teettää esteettömyyskartoituksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Näiden kahden toimenpiteen pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin matkalla esteettömyyteen.

Myös yhteiskunta on herännyt tukemaan taloudellisesti esteettömyyttä. Valtio on kanavoinut rahaa ARA:n kautta esimerkiksi hissien rakentamiseen vanhoihin hissittömiin taloihin. Lisäksi kunnilla on omia taloudellisia kannustimiaan esteettömyysremontteihin.

Esteettömyys helpottaa kaikkien asukkaiden arkipäivää ja nostaa myös asuntojen arvoa. Pienenkin esteen poistaminen mahdollistaa yhä useammille meistä asumisen omassa kodissa elämän vaikeissakin tilanteissa.

Mika Artesola

hallituskonkari