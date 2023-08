Miksi teemme asuinmiljööstä Turussa aina vain herkempää ääreville luonnonvoimille? Jo suuren, koko kaupungin ytimen tuhonneen jättipalon 1827 jälkeen oli pakko huomioida uutta tehtäessä kaupunkipalojen mahdollisuus. Koska edelleen tehtiin pääosa taloista puusta, määrättiin selvät, leveät katulinjat viranomaisten toimesta, jotka sattuivat olemaan sillä hetkellä venäläisiä.

Suorat leveät katulinjat auttoivat hevosvetoisen palokunnan ruiskuineen nopeasti palopaikalle, ja pakolliset kadunlaitojen lehtipuut voitiin aina nuorentaa tarvittaessa.

Käydessäni aikoinani arokaupunki Alma-Atassa (nykyinen Almaty) moneen kertaan näin suurten lehtipuiden välttämättömyyden katujen ilman varjostajana. Kaupunkipalot eivät olleet harvinaisia. Ainoastaan kovilla määräyksillä ja sakoilla saatiin uudistalot riittävän etäälle toisistaan ja kaduille lehtipuita, jotka varjostivat kesän kuumina päivinä viilentäen ilmaa monta astetta, etteivät tulipalot syttyneet niin herkästi.

Kivirakennuksia suosi jo Ruotsin kruunukin ja palkitsi porvareita niiden pystyttämisestä, mutta se oli hidasta ja kallista puuhaa. Muun muassa Lapilan kartano sai kunniakirjan kuningas Kustaa III:lta, koska talo oli muurattu kivestä 1700-luvulla, ettei valtion itäinen puolisko tulisi niin puuttomaksi, mitä läntinen osa jo oli.

Puuhiilen, tervanpolton ja lämmitystarpeen takia oli Mälarinlaakson ja Uppsalan metsät täysin loppuun hakattu. Samoin Dalajoelle asti pohjoiseen kaikilla rautaruukkialueilla olevat metsät oli hakattu kannoiksi.

Nyt Turku tihentää koko ajan rakentamista ydinalueilla, joilla on säästynyt muutamia avarampia tontteja puistoiksi. Ei edes tärkeä ”Kaupunkipuisto”-suunnitelma ja sen hyväksyminen estä jättihanketta rakennettavaksi Itsenäisyydenaukion paikalle.

Musiikkitalo olisi sopinut Uudenmaankadun varrelle Kupittaan siirtolapuutarhan tontille, ja puutarhat olisi helppo siirtää Koroisten tyhjille, hyvämultaisille peltopalstoille. Viherpläntti teatterin vieressä keskustassa on tuhat kertaa arvokkaampi puistona kuin Kupittaan katujen keskellä olevat puutarhat. Kupittaalla on jo valmista parkkitilaa autoille, on juna-asema – hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan, kun suuria musiikkitapahtumia järjestetään tulevaisuudessa uudessa talossa.

Ei kaikkea voi tunkea Aurajoen ahtaaseen laaksoon, jolloin kuumuus on pahempi helteisinä kesäkausina. Jotain on joskus uhrattava, että pidetään keskusta asuinkelpoisena.

Asfalttipintaa tulee entistä enemmän keskustaan. Isoille puille ei ole tilaa puhdistaa ilmaa, varjostaa ja viilentää helleaaltoja. Aurajoen viilentävä vaikutus keskustan laakson hellepäivinä on merkittävä, ja sen puuston pitäisi olla oikeastaan kaksirivistä koko pituudeltaan, jos ajatellaan asukkaiden parasta. Nyt sitä tuhotaan tiiviillä rakentamisella, joka ei puita suosi.

Väki vanhenee keskustassa, eikä jaksa poistua mökeilleen, kuten ennen oli tapana keskustan huoneistoista. Useampana vuorokautena oli viime kesä-heinäkuussa jopa yöt +30-asteisia. Viime kesinä nämä lämpötilat ovat olleet tavallisia kaupungissa, ja tulevat toistumaan. Joissakin vanhemmissa kerrostaloissa sisäilma oli asukkaille sietämättömän kuumaa.

Silti ei edes vanhoista kujanteista pidetä huolta, eikä käsitellä puita niin, että ne pysyvät elinvoimaisina pitkään ennen uusimista, kun puilla on jo suuret latvustot varjostamassa ja viilentämässä hellekesien lämpösummaa.

Ruissalon puistotien upea hopeasalavakujanne on muisto vain, nuorennettuna siitä olisi tullut upea katunäkymä Portsasta Patterihakaan asti uusien talojen noustessa kadun laitoihin. Nyt kadulla ei ole tilaa edes kapeakasvuisille pilaripuille, yhdelle puuriville, kun seuraa uudisrakentamista vanhan puistotien tienoilla.

Mitä tiheämmässä talot ovat, mitä enemmän piha-alueet ovat asfaltoituja ja mitä vähemmän jätetään perinteisille lehtipuille tilaa, sitä kuumempaa, kuivempaa ja pölyisempää on kaupunki-ilma, josta vanhenevat asukkaat saavat nauttia.

Kattopuutarhat ohuilla maksaruohomatoilla eivät kaupunki-ilmaa paranna, kukas ne kastelee ja hoitaa, kun homeongelmaa ei kattopuutarhojen eristyksistä vieläkään ole ratkaistu?

Jopa normaali, runsas kesäsade koetaan nykyisin epänormaalina ja siltähän se näyttää, kun kaikki asfaltoidaan ja sadevesi ei pääse katutasolla mihinkään, vaan kerääntyy vuolaaksi virraksi niin, että autot uivat virtauksen mukana.

Arno Kasvi

puutarhaneuvos

Turku