Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuutettu Teemu Drews (vihr) kirjoittaa kriittisesti Lääkäriliiton roolista lääkärikoulutuksen mitoituksista päätettäessä (TS 15.8.).

Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, Lääkäriliitto ei vastusta koulutusmäärien kasvattamista, mikäli tutkittu tieto niin osoittaa ja koulutukseen löytyy rahoitus. Linjaukset ovat luettavissa Lääkäriliiton sivuilta.

Lääkäreiden koulutusmäärä on 2010-luvulla noussut noin 600:sta 750:een, ja uudessa hallitusohjelmassa linjataan sote-alan koulutusmäärien kasvattamisesta edelleen. Valtioneuvoston käynnissä oleva tutkimushanke tuottaa asiasta lähitulevaisuudessa uutta tietoa, ja Lääkäriliitto on sitoutunut tukemaan näitä linjauksia.

Drews ehdottaa myös lääkärikoulutuksen hankkimista ulkomailta. Jo nyt ulkomaisissa yliopistoissa opiskelee lääketiedettä yli 1100 suomalaista, joista valtaosa suunnittelee palaavansa Suomeen valmistuttuaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia lääkäreitä valmistuu vuosittain satoja enemmän kuin jää eläkkeelle – tilanteen pitäisi siis parantua.

Lääkäreitä koulutetaan tällä hetkellä viidessä tiedekunnassa. Jokaisen tiedekunnan aloituspaikkamäärä on noin 150. Huomionarvoista kuitenkin on, että suuri osa myös muualla kuin Helsingin yliopistossa aloittavista opiskelijoista tulee Uudeltamaalta ja että työpaikoista suuri osa on myös Uudellamaalla.

Koulutusmäärien kasvattaminen vaikuttaa lääkäritarpeeseen viiveellä. Olennaisinta on löytää keinot, joilla hoitoonpääsyä voidaan parantaa tässä ja nyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lääkäreiden työnkuvaa tulee kehittää siten, että potilastyölle jää enemmän aikaa.

Konkreettisia keinoja tähän löytyy hallitusohjelmasta, STM:n työryhmäraportista ja monesta muusta asiakirjasta. Hyvinvointialueen vastuulla on kuitenkin näiden keinojen soveltaminen käytäntöön.

Drewsin kirjoitus osoittaa kuitenkin oikean ongelman: julkisen terveydenhuollon miltei kaikissa ammattiryhmissä on henkilöstöpulaa. Kyseessä on pitkällä aikavälillä tapahtunut kehityskulku, jossa kaikkien toimijoiden on katsottava peiliin – myös Lääkäriliiton.

Toinen epäonnistuminen on koulutusresursoinnissa: Kliinisen lääkärikoulutuksen ryhmäkoot ovat kasvaneet kestämättömiksi, ja tämä on osaltaan vaikuttanut erityisesti nuorten lääkäreiden ja lääkäriopiskelijoiden nihkeyteen koulutusmäärien kasvattamisesta keskusteltaessa. Lääkäriksi ei opita pelkästään täpötäysissä luentosaleissa, internetin välityksellä tai opetuspotilasta takarivistä tähyilemällä.

Niina Koivuviita

puheenjohtaja

Suomen Lääkäriliitto