Sotateknologiaa ja rintamamuutoksia tarkasti seuraavat ja Kremlin valtakuvioita spekuloivat päivittäislausunnot eivät ennusta Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyssodan lopputulosta.

Antero Rokan toiveikas kannustus ”soat loppuut sotimalla” ei ehkä pidä tässä paikkaansa.

Olisi siis tarpeen luoda järjellisiä skenaarioita tämän Venäjän hyökkäyksestä alkaneen ja jo laajaksi eskaloituneen konfliktin tulevista vaiheista ja sen lopusta. Tämä tosin vaatii todellista Venäjän kulttuurin ja historian sekä sen omaksumien toimintamallien tuntemusta ja tietysti rohkeutta käyttää tätä ymmärrystä. Sen luulisi olevan nyt mahdollista Suomessakin, koska ”naamiot ovat pudonneet”.

Mistä aineksista nuo skenaariot syntyisivät?

Venäjä on valtava resurssilammikko, josta mikään resurssi ei pääse hevillä loppumaan. Ulkopuolelta tarvittavalle se on luonut kanavat henkilöriippuvuuksien ja rahan avulla. Lännen pakotteet voidaan Venäjän luomalla konseptilla kiertää. Myös lännessä on paljon näitä pakotteiden kiertäjiä: poliittisia johtajia, suuryrityksiä, rikollisia.

Skenaariot eivät sinällään riitä rauhan tekemiseen, mutta ne vaikuttavat ihmisten ymmärryksen kasvaessa yleiseen ilmapiiriin, auttavat estämään sodan eskaloitumista.

Vaikka esimerkiksi Afrikassa Kiinalla on rakentajana, kauppakumppanina ja USA:lla suuryritysten kautta merkittävät taloutta tukevat roolit, on Venäjä saanut siellä hyvän otteen luomalla monelle diktaattorille oman väkivaltakoneiston vastineeksi luonnonrikkauksien toimittamisesta Moskovaan.

Tämän koneiston käyttö sekä viljankuljetusten häirintä voivat hyvin synnyttää pakolaisaallon, joka ylittää aikaisemmat volyymit. Läntinen moraali ei salli satojen tuhansien ihmisten hukuttamista Välimereen.

Tämäkään ei tietysti suuntaisi huomiota kokonaan pois Ukrainasta, ainakin Turkki seuraa ja pelkääkin sitä, mitä Mustallamerellä tapahtuu. On myös hyvä muistaa, että ortodoksien pyhimmät paikat ja Bosporinsalmi ovat entisessä Konstantinopolissa, ja Krimikin oli osa osmanien valtakuntaa.

Asiantuntemukseni ei riitä näiden peräämieni skenaarioiden luontiin, toivon vain, että niitä alettaisiin tehdä. Traagista on, että näistä helpoimmin tehtävistä – ydinsota ja toisaalta Venäjän äkillinen vetäytyminen Ukrainasta – jälkimmäinen on epätodennäköisempi.

Vaikka sodan tarkastelun nostaminen poteroista ”strategiselle” tasolle voi tuntua tunteettomalta, rauhan tulevat tekemään valtiotason toimijat.

Osmo Nieminen