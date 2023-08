RIITTA SALMI

Yhä pienenevän työikäisen väestön on tulevaisuudessa kyettävä huolehtimaan yhä kasvavasta ikääntyvien joukosta. Perheiden tärkeää tehtävää uuden sukupolven kasvattamisessa on tuettava, se on sekä inhimillistä että kustannusvaikuttavaa, sanoo kirjoittaja.