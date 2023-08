Luin Turun Sanomissa juhannuksen aikoihin julkaistua juttua ”Tanssilavoille kaivataan sinkkuja” (22.6.). Otsikko oli pienoinen yllätys, sillä mielestäni tanssipaikoilla käy paljon yksin liikkuvia ihmisiä. Sitä en tosin tiedä, ovatko he sinkkuja, mutta ilman omaa paria liikkeellä kuitenkin.

Hoksasin, että jonkin verran on merkitystä sillä, minne menee tanssimaan, että löytyykö paikalta pareja ja vai yksin lähteneitä. Viikoittain tansseja järjestävissä paikoissa käy myös yksin liikkuvia, harvemmin tansseja järjestettävissä paikoissa enemmän pareja.

Yleisesti tansseissa on pulaa kävijöistä ja erityisesti miehistä, tai viejistä, kuten nykyään sanotaan ja ikähaarukkakin osittain alkaa kallistua vähän enemmän keski-ikäisten yläreunaan. Lisää kävijöitä kaivataan sekä kävijöiden näkökulmasta että tanssipaikkojen.

Tanssi sopii kaikenikäisille! Tanssia voi ikään katsomatta, tanssiparilla voi joskus olla useampikin vuosikymmen ikäeroa, eikä se tahtia haittaa. Tanssia voi oman parin kanssa tai hakurivin kautta vaihtelemalla. Lisäksi tanssipaikoilla viihtyvät yhdessä kaikenikäiset ihmiset ja tämä on myös yksi lajin hienous.

Useasti tanssipaikoilla on hakurivi, eli naisia tai miehiä haetaan tietystä kohtaa lavaa ja siellä kaikki innokkaat tanssijat odottelevat tanssiin hakua. Usein tanssipaikolla on valot, joissa kerrotaan, kenen vuoro on hakea.

Lavatansseihin voi myös mennä kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan esiintyjiä. Monet tanssilavat sijaitsevat hienoissa paikoissa järven rannalla. Tunnelma kesäiltana on taattu, saattaa niissä paikoissa joskus joku romanssikin syttyä, vaikka monet käyvätkin ”vain” tanssimassa.

Huomasin, että netin maailmassa on lanseerattu parikin erilaista lavatanssin pariin houkuttelevaa juttua; Lavatanssihaaste2023 sekä tanssialkuun.fi. Haasteen ideana on haastaa suomalaiset käymään edes kerran tämän vuoden aikana tutustumassa lavatansseihin ja tanssin alkuun (vaihtoaskel kansalaistaidoksi), järjestää eri paikkakunnilla vaihtoaskeltanssin opetusta. Hienoja avauksia kumpikin.

Kesä on mahtavaa aikaa monissakin lavatanssipaikoissa. Suosittelen kaikkia ottamaan haasteen vastaan ja käymään lavatansseissa kerran tämän vuoden aikana. Voi olla, että ilta on mukava ja haluat lähteä toistekin.

Niin ja muistutuksena kaikille asiaa aprikoiville, ei ole pakko tanssia, musiikkia ja tunnelmaa voi fiilistellä ilman tanssiakin ja jos parketille tekee mieli, niin vaihtoaskeleella lähiotteessa pärjää lähes koko illan. Ei ole tarve osata kaikenlaisia erilaisia tansseja, vaikka niitä lavoilla nykyään paljon näkeekin.

Suositeltavaa on kuitenkin opetella foksi eli vaihtoaskel-tanssi tanssimisen pohjaksi. Se tekee kummallekin tanssimisesta miellyttävämpää, kun askeleet ovat samanlaiset.

Tansseihin voi lähteä yksin, puolison tai kaverin kanssa, miksei vaikka isommalla porukalla. Tärkeintä on, että lähtee! Lähde sinäkin kokeilemaan ja katsomaan menoa.

Tanssija