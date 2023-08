Kuulun ikäluokkaan, joka on saanut elää yhdeksän presidentin kanssa tässä maassa, ja hyvässä lykyssä pääsen ehkä vielä äänestämään kymmenettäkin.

Suomen kansalaisia voidaankin onnitella onnistuneista presidentinvaaleista, ainuttakaan suoranaisesti epäonnistunutta ei ole vaaleilla kertaakaan valittu.

Mutta jos rehellisen vilpittömiä ollaan, niin kaksi joukosta kohoaa muita hieman ylemmälle tasolle. Nimittäin Paasikivi ja Kekkonen. He nostivat jatkosodan jälkeisen suossa olleen Suomen talouspolitiikallaan melkein rikkaan Ruotsin rinnalle, kansantalouden prosenteilla katsottuna. Työvälineinä he käyttivät taitavasti entisen Neuvostoliiton kanssa käytävää viisivuotiskauppaa. Neuvostoliitosta ostettiin jalostamattomia luonnonmateriaaleja, jotka Suomessa jalostettiin ja myytiin erittäin hyvällä hinnalla länteen.

Heitä kuitenkin nyky-Suomessa aika ajoin parjataan edelleen, vaikka he lepäävät kirkkomaan mullissa eivätkä voi enää itseään mitenkään puolustaa. Parjaajien joukosta en ole etsinnöissäni kuitenkaan löytänyt ainuttakaan, joka olisi tuolloin kieltäytynyt noista taloudellisista eduista, vaikkapa suomettumiseen vedoten.

Nyt elämme aikaa, jolloin kansan silmissä milteimpä patriarkaksi nostettu Sauli Niinistö joutuu luopumaan lakisääteisesti virkatuolistaan. Eipä kuitenkaan mitään hätää eikä huolta, koska melkoinen joukko on jo tässä vaiheessa ilmoittanut osallistuvansa innolla presidenttikisaan, ja lisää on vielä tulossa.

Joukko on melkoisen kirjava, heitä voisikin vaikka puhetaidoiltaan verrata rakennustyömaan kuppilassa ruokatunnilla korttipakkoja myyvään kulkijaan, jonka puhetaito on tunnetusti loistava.

Kuitenkin joukon suoranainen, pitempiaikainen osallistuminen henkilökohtaisesti kansainväliseen politiikkaan ja kansakuntien ylempien tasojen kokouksiin on melko vähäistä. Ehdokkaista vain kahdella on näistä asioista pitempiaikaista kokemusta. Muiden osalta noissa tilaisuuksissa käyminen on ollut suurimmalta osaltaan ainoastaan pikavierailuja. Kotimaassa innokasta saarnojen pitämistä ulkopolitiikasta ja asiantuntijana esiintymistä Yleisradiossa.

Paavo Väyryseltä näitä taitoja kyllä löytyy, mutta ei taida löytyä tarpeeksi äänestäjiä niitä toteuttamaan. Tavallaan hän kyllä oli yllättävä ehdokas, joka taas kerran osallistuu kisaan yhtä varmana, kuin meillä kaikilla on joulu kerran vuodessa. Väyrynen ei aiokaan antaa periksi, miten voisikaan, kun sielu on täynnä suomalaista tunnettua sisua.

Henkilökohtaisen yllätyksen koin, kun aikoinaan maailman meriä yksinään purjehtinut ilmoittautui ehdokkaaksi. Katsottuani eduskuntavaalien kannatuksen äänimäärää jäin melkoisesti ihmettelemään. Toki jäähän osallistumisesta aina maininta Suomen politiikan historiaan, jälkipolvien luettavaksi.

Suomen Pankki osallistuu taas kerran myös tavallaan kisaan, pääjohtajansa persoonallisuudella. Aikoinaan Mauno Koivistoa asiassa onnistikin, mutta ei lainkaan Ahti Karjalaista. Saapi nähdä, miten Rehnin käy tässä pelissä. Kun on vielä futiksen harrastajakin?

Henkilökohtaisesti joudun siirtämään omaa äänestyspäätöstäni, koska jään odottamaan mielenkiinnolla noita uusia korttipakkojen myyjiä!

Jorma Oksanen

eläkeläinen

Littoinen