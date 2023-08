Turussa järjestettiin viime viikonloppuna lasten jalkapalloturnaus Aura Cup. Nuorimmat pelaajat olivat 7-vuotiaita, vanhimmat 12-vuotiaita. Kymmenet jalkapalloseurat ympäri Suomen olivat lähettäneet joukkueitaan Turkuun.

Sää suosi, keskustan hotellit olivat täynnä ja ravintoloissa riitti asiakkaita. Turun Sanomat ei arvioinut tapahtumaa uutisoinnin arvoiseksi, olihan kyse lapsista. Minä vietin viikonlopun Kupittaalla.

Urheiluseurat tekevät arvokasta työtä lastemme ja nuortemme hyväksi. Opetetaan yhteisöllisyyttä, joukkuehenkeä ja kaveria ei jätetä -asennetta. Kaikella on kuitenkin myös kääntöpuolensa.

Jalkapallo on ennen kaikkea taitolaji. Taidot karttuvat iän myötä. Valitettavaa kuitenkin on, että on myös valmentajia, jotka näyttävät sallivan taitojen korvaamisen väkivaltaisilla keinoilla.

Keltaista korttia vilautettiin yllättävän monessa pelissä, joissakin peleissä jopa monta kertaa. Vahinkoja tietysti sattuu, mutta vastustajan tahallisen tyrmäämisen pitäisi lasten peleissä olla yksiselitteisesti kiellettyä.

Taidollisesti huonon joukkueen erottaakin helposti siitä, kuinka aggressiivisesti joukkueen pelaajat voittoa tavoittelevat.

Viikonlopun peleissä tapahtui myös muuta sellaista, mitä ei tule sallia, ja mistä pelaajien vanhempien ja erityisesti valmentajien tulisi kovasti huolestua. Rasismi on nostanut päätään pikkufutarien keskuudessa! Vastustajajoukkueiden pelaajia nimiteltiin halventavaan sävyyn.

Kenen joukoissa sinä valmentaja seisot? Tiedätkö, syyllistyivätkö sinun valmennettavasi tavalla tai toisella huonoon käytökseen? Jos osaat asiasi, ryhdyt toimenpiteisiin?

Sirpa Aaltonen