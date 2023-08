Tällä viikolla suuri joukko eri ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia kävelee koulujen ovista sisään. Osa on ensikertalaisia, osa vanhoja konkareita ja osa sivusta seuraavia vanhempia, mutta kaikilla on mielessään tiettyjä odotuksia opinpolun suhteen. Jokaisella on myös yksi yhteinen toive – että koulu olisi paikka, jossa on hyvä olla.

Koulut ovat paikkoja, joissa lapset ja nuoret kehittyvät ja kasvavat yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Ne ovat paikkoja, jotka valmistavat oppilaita tulevaisuutta varten. Siellä opitaan ratkomaan konflikteja rauhanomaisesti ja rakentavasti ja opitaan arvostamaan erilaisuutta, hyväksymään eri näkökulmia ja rakentamaan kestäviä suhteita toisiin ihmisiin.

Koulurauha on tärkeä edellytys näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on olennainen osa oppimista tukevaa oppimisympäristöä ja sen tulee ulottua kaikkiin kouluyhteisön jäseniin, myös opettajiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä opettajilla on tietty autonominen vapaus toteuttaa opetussuunnitelmaa ja kun opettajille taataan työrauha, he voivat keskittyä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Muistetaan tänä vuonna taata koulurauha myös opettajille osoittamalla kunnioitusta heidän työtään kohtaan ja puhumalla arvostavasti heistä myös lapsillemme.

Jatkuva häiriötekijöiden ja jopa häirinnän kohtaaminen vaikeuttaa opettajan työtä ja heikentää heidän kykyään välittää tietoa ja innostaa oppilaita oppimaan.

Arvostamalla opettajien työtä ja myös heidän oikeuttaan työrauhaan voidaan taata innostavia opetusmenetelmiä käyttäviä sekä motivoivia oppimisympäristöjä luovia opettajia.

Opettajan hyvinvointi vaikuttaa suoraan oppilaiden oppimiseen, ja opettajan jaksaminen ja innostus heijastuvat opetuksen laatuun.

Hyvinvoiva opettaja pystyy paremmin keskittymään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, kun hänen ei tarvitse käyttää kaikkea energiaansa jatkuvien häiriöiden tai epäasiallisen käyttäytymisen torjumiseen.

Panostetaan tänä vuonna siihen, että kaikki kouluyhteisön jäsenet, joihin myös vanhemmat otetaan mukaan, sitoutuvat koulurauhan tukemiseen ja rauhallisen oppimisympäristön luomiseen kaikille kouluyhteisössä toimiville.

Muistetaan tänä vuonna taata koulurauha myös opettajille osoittamalla kunnioitusta heidän työtään kohtaan ja puhumalla arvostavasti heistä myös lapsillemme.

Yhteisellä sitoumuksella toisten kunnioittamiseen voidaan rakentaa koulu, jossa koulurauha kukoistaa ja jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Jonna Mero

Raision kaupunginvaltuutettu (vihr)