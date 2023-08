Suomen seurakuntien ylläpitämät hautausmaat ovat pääsääntöisesti erittäin hyvin hoidettuja. On hieno nähdä, että pääpuutarhuri joukkoineen on tehnyt erinomaista työtä ja myös omaperäisiä ratkaisuja. Näitä kivikirkkojen ja puukirkkojen läheisyydessä olevia hiljaisuuden laaksoja on sananmukaisesti rauhallista kulkea ja tehdä havaintoja.

Mutta. Ne muistomerkit eli hautakivet. Koska ihminen ei onneksi hallitse luontoa, niin maaperä näyttää mahtinsa ja vääntää kiviä alkuperäisestä asemoinnista eri suuntiin.

Kivien oikaisusta on käsitykseni mukaan omaisten huolehdittava. Kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta. Siispä ehdotankin seuraavaa, vaikka seurakunnilla on myös varojen käyttö rajallista:

Seurakunnat voisivat kilpailuttaa alan ammattilaisilla hautakivien oikaisun vaikka hautausmaan osa-alue kerrallaan kesän aikana. Aikajanan osannee määritellä pääpuutarhuri käytettävien varojen mukaan.

Hautausmaat, kansallinen ylpeys, säilyvät edelleen hienoina kulkea sekä visuaalisesti loistavina. Ja me, elävät ja kuolleet, saamme myös tällä tavoin hieman vastinetta kirkollisveroille.

Muistetaan kuitenkin, että monet, monet seurakunnat tekevät erittäin monimuotoista ja kiitettävää työtä keräämillään kirkollisveroilla, joten annetaan ne kymmenykset hyvillä mielin eikä sotketa politiikkaa näihin.

Jorma Kemppainen

Masku

satunnainen kirkkobongailija ja vakinainen veronmaksaja