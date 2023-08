Turun Sanomat kirjoitti 1.8. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun kriittisestä resurssitilanteesta; lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä puuttuu neljännes ja tilannetta paikataan lyhytaikaisilla ostopalvelutyöntekijöillä ja sijaisilla, jotka eivät tunne asiakkaitaan. Lastensuojelun Keskusliitossa tilanteesta ollaan erittäin huolestuneita.

Artikkelissa sosiaalityöntekijä toteaa, että ”työtä on hirveästi, mutta tukea ei saa mistään”. Lastensuojelun asiakasperheiden vanhemmat kuvaavat tilannettaan hyvin usein hieman vastaavasti vanhemman näkökulmasta: ”Tukea ei saa mistään”.

Voisiko tuki löytyä vastavuoroisesta yhteistyöstä?

Seppä Ilmarista ei lastensuojeluun työntekijäsampoa varmaankaan löydetä takomaan, mutta voimavaroja ja resurssia voidaan löytää suoraan lastensuojelun ytimestä, missä jokapäiväinen elämä eletään – asiakasperheistä. Vaikka työntekijät vaihtuisivatkin, vanhemmat pysyvät.

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa Perhekuntoutuskeskus Lausteella lastensuojelun asiakasvanhemmista on koulutettu kokemusasiantuntijoita, kokemuskumppaneita, jo kolme vuotta. Heillä on tahtoa kehittää lastensuojelua ja auttaa tukea tarvitsevia vanhempia ja perheitä omien kokemustensa pohjalta.

Kokemuskumppaneiden asiantuntijuus on viisautta siitä, mikä heidän perheitään olisi tai on auttanut.

Kokemuskumppanit voivat auttaa työntekijöitä näkemään haasteiden moninaisuuden ja löytämään vanhempien ja työntekijöiden välille yhteisen sävelen.

Viesti heiltä on ollut yhtenevä. Mikäli lastensuojelussa pystyttäisiin suuntaamaan huomiota ja aikaa aiempaa enemmän perheen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja yhteistyösuhteen rakentamiseen vanhempien kanssa, olisi koko perheen tuen tarpeet helpompi tunnistaa ja löytää perheelle oikeanlaista apua.

Lastensuojelun työntekijöiden ei tarvitse ratkaista jokaista ongelmaa. Jos koko perheen kannalta olennaiset ympäristön tuen muodot ja voimavarat saadaan valjastettua toimivaksi systeemiksi, ei kenenkään tarvitse jäädä ongelmien kanssa yksin, sen enempää työntekijöiden kuin perheidenkään.

Maria Peltola

kehittäjäkokemusasiantuntija

Minttu Kallio

hankepäällikkö

Katri Inkinen

hanketyöntekijä

Asiakkaasta kumppaniksi -hanketiimi

Perhekuntoutuskeskus Lauste