Turun Sanomien mielipidepalstalla oli 4.7. kirjoitus BRT-bussijärjestelmän puolesta. BRT-järjestelmä on raitiotien tapaan raskas toteuttaa kokonaan omine bussikaistoineen ja pysäkkeineen. Föli-alueella järkevin olisi runkobussilinjojen ja perinteisten kaupunkibussilinjojen yhdistelmä.

Joukkoliikenteen ruuhka-ajat ovat noin klo 6–9 sekä 15–18. Ei tunnu kovin järkevältä rakentaa raitiotietä tai BRT-järjestelmää ruuhka-aikojen vuoksi.

Digitalisaatiota ja matkustusinformaatiota hyödyntäen helpoimmin kaupunkijoukkoliikenteen kapasiteettia voidaan käyttää oikean kokoisilla busseilla ja tiheämmillä vuoroväleillä ruuhka-aikoina. Parempaa palvelua on tiheämpi vuoroväli ruuhka-aikoina kuin koko ajan maksimikapasiteetilla kulkeva raitiovaunu tai BRT-bussi harvemmalla vuorovälillä.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) käytössä on yli 40 uutta kiinalaisvalmisteista sähkökäyttöistä nivelbussia. Lisää on tulossa toiselta valmistajalta uudelle runkobussilinjalle. Nivelbussissa on noin 45–50 istumapaikkaa ja 50–70 seisomapaikkaa.

Paikkoja on sähkötelibussiin verrattuna sen verran enemmän, että esimerkiksi Varissuon linjoilla ruuhka-aikoina nivelbussi viiden minuutin vuorovälillä riittäisi kattamaan myös tulevaisuuden kapasiteettitarpeet. Varissuon linjoilla tällä hetkellä on useimmilla linjoilla 20 minuutin vuoroväli. Toki linjat ajavat osittain samoja reittejä, jolloin tietyille matkoille (esimerkiksi Varissuo-Kauppatori) vuoroväli on tiheämpi.

On laskettu, että viiden minuutin vuoroväli ei vielä ketjuunnuta busseja. Linjan loppupäässä saattaa kaksi bussia jo ajaa peräkkäin, mikä edellyttää pysäkiltä isompaa kokoa, ettei muu liikenne esty tai ruuhkaudu. Liikennevaloetuuksilla ja bussikaistoilla on mahdollista nopeuttaa bussilinjan ajoaikaa.

Tärkeintä on kattava ja päälinjoiltaan sujuva kaupunkijoukkoliikenne, joka mahdollistaa mahdollisimman monen Föli-alueella asuvan käyttämään Föliä. Tämä toteutuu parhaiten ilman raitiotietä tai BRT-järjestelmää ja tukee myös tasapuolista kaupunkikehitystä.

Koska ratoja on kunnostusta vaille olemassa, joidenkin kaupunginosien ja seutukaupunkien väliseen joukkoliikenteeseen paras väline on lähijuna.

Tulevaisuuden visiossa monet kaupungit tuskailevat, miten päästä raitiotiestä eroon, kun tekoäly ja digitalisaatio tukevat ja ohjaavat ilmastoystävällistä ja mukautuvaa kaupunkijoukkoliikennettä käyttäen sekä pientä että isoa sähkö- ja vetybussikalustoa palvelemaan kaupunkikehitystä, asumisen, työn sekä vapaa-ajan liikkumisen tarpeita.

Voisiko Föli-alue olla edelläkävijä sähköbussien lisäksi kaupunkijoukkoliikenteen filosofian uudelleen ajattelussa?

Marko Heimonen

Kaarina