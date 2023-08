Tuo pieni sana ”anteeksi” merkitsee meille elämässämme paljon. Sen sanominen helpottaa, kun olemme tehneet jollekin jotain väärää. Siihen kuuluu ehdottomana osana anteeksi antaminen. Molemmat ovat tärkeitä, mutta anteeksi antaminen on tuon kohtaamisen lopullinen ja toivottu vaikutus. Molemmilla osapuolilla elämän laatu paranee.

Tämä on tapa, joka sitoo meidät luterilaiseen moraaliin. Sen keskiössä on yhteinen pyrkimys hyvään elämään.

Meidän perinteessämme on vahva usko anteeksiantoon asioiden ratkaisijana. Jo kansakoulussa opetettiin pyytämään ja antamaan anteeksi. Parisuhteessa tuota ongelmien poistajaa on hyvä käyttää. Ymmärtääkseni julkinen anteeksipyyntö voi jopa vaikuttaa poliisin tutkintaan asiassa niin, ettei tutkintaa syytteen nostamiseen ole syytä jatkaa.

Nyt tuo anteeksi antaminen on poistettu jokapäiväisestä käytöstä, ainakin mitä tulee keskusteluun poliitikkojen anteeksipyynnöistä ja tarpeesta antaa heille anteeksi. Vaikka poliittinen henkilö katuu tekojaan ja on pyytänyt niitä julkisesti anteeksi, julkisuus ei anteeksiantoa tunne. Se toimii näkyvästi edelleen, kuin anteeksipyynnöllä ei olisi mitään merkitystä ja sitä ei tarvitsisi huomioida.

Uutena piirteenä on arvioida anteeksipyynnön todellisuutta. Nähdään, ettei keskustelun kohteena oleva henkilö ole anteeksi pyytäessään ”tosissaan”? Tapa lähestyä anteeksipyytäjän henkilöä on täynnä epäilyä epärehellisyydestä. Jopa anteeksipyynnön todelliset perusteet asetetaan julkiseen keskusteluun.

Näin toimiessaan julkisuus ja siinä erityisesti lehdistö ja televisio ovat mitätöineet anteeksipyynnön merkityksen ja niin myös menettäneet kyvyn tai tahdon antaa anteeksi ja toimia sen mukaan.

Olisikin erittäin hyvä saada iltapäivälehtien ja television päälliköiltä kannanotto siihen, voiko heidän johtamansa tiedotusväline hyväksyä julkisuuden henkilön anteeksipyynnön toiminnassaan?

Keskustelun kärki näiden toimiaan nyt anteeksi pyytäneiden poliitikkojen kohdalla olisi hyvin toisenlaista, jos julkisuus edelleen hyväksyisi anteeksipyytämisen keinona osoittaa katumusta ja myös henkilön pyrkimyksenä ”parantaa tapansa”. Silloin antaisimme heille ensin tilaisuuden näyttää, oliko anteeksipyyntö todellinen ja vaikuttaako se kyseisten poliitikkojen toimintaan nyt ja eteenpäin.

Yhteiskuntamme toiminta on muuttunut viime vuosina paljon siinä, millaisia uhkia näemme olevan olemassa. Petollisuus kalvaa meidän mieltämme silloin, kun jollakin toisella on oikeasta ja hyvästä erilainen käsitys kuin meillä itsellä on. Erityisen vaarallista on, jos voimme epäillä muita moraalin puutteesta.

Meille on syntynyt ryhmä poliitikkoja, jotka ovat omassa aatteessaan ja moraalikäsityksessään niin voimakkaasti, etteivät voi hyväksyä yhteistyötä erimielisen ryhmän kanssa. Epäilyä saattaa olla toisten suhteesta ja asenteista ihmisoikeuksiin.

Yleensä talous on ollut politiikassa sitä voimakkaimmin ohjaava tekijä. Nyt se ei enää ole hallituksen sisällä se keskeisin asia, vaan niiden hyväksyminen työtovereiksi hallitukseen, jotka ovat anteeksi pyytäneet menneitä kannanottojaan. Anteeksipyynnöllä he tahtovat osoittaa, etteivät enää ole niissä olleiden mielipiteiden takana.

Voiko hallitus työskennellä, jos siellä on vanhoja mielipiteitään anteeksi pyytäneitä ministereitä?

Olemme muuttamassa hyvän tavan katsoa menneisyyteen vanhoissa asioissa pelehtimiseksi. Vanha kansanviisaus ”se joka vanhoja muistaa, sitä tikulla silmään” ei ole enää pätevä. Tärkeintä on maalittaa poliitikko, jos voidaan. Mitään arvoa hänen tekemisilleen tuon vanhan asian ympärillä ei ole tarpeen huomioida, vaan sivuutetaan se. Jatketaan pohdintaa oikeasta moraalista ja siitä, kuka on sen paras asiantuntija.

Anteeksianto ja armo ovat keskeiset asiat moraalissamme ja ehkäpä siksi kirkko voisi nostaa anteeksiannon esille. Selventää meille uudestaan sen, mitä tuo yhteinen armo merkitsee ja miten meidän olisi sitä hyvä toteuttaa. Tällä armon käsitteellä on niin keskeinen merkitys meidän yhteisömme kokonaisuudessa.

Tuo voimakas välinpitämättömyys toisesta ihmisestä näkyy siinä, ettei anteeksipyyntöä voi huomioida eikä siksi haluta antaa sen tehneelle ihmiselle uutta tilaisuutta. Myymme julkisuudelle sen, joka on meille kaikkein tärkeintä; rakkaus ja hyvä tahto.

Markku Vuoti

kotitarvefilosofi

Naantali