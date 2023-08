Sanomalehti kertoi 21.7. Huittisten Huhtamon kirkosta, jossa näytetään elokuvia. Perusteluna moiseen oli se, että kirkon hyvä akustiikka "elävöittää elokuvan".

Kirkko on rakennettu Jumalan sanan julistamista varten. Sen akustiikka on tehty sellaiseksi, että ääni hyvin kantautuu kirkkosalin jokaiselle kuulijalle. Kirkkoa ei ole koskaan tarkoitettu elokuvateatteriksi, vaan sen tarkoitus on aina ollut ja tulee aina olemaan Jumalan sanan julistaminen.

Kirkon muuttaminen elokuvateatteriksi on törkeää uskonnollisten arvojen loukkaamista.

Itäisessä naapurimaassamme alettiin vuosisata sitten muuttaa kirkkoja teattereiksi, jopa hevostalleiksi ja Raamatut kiellettiin. Nyky-Suomen toimet ovat askel askeleelta menossa samaan suuntaan. Menetelmät poikkeavat sadan vuoden takaisesta, mutta päämäärä näyttää olevan sama, kristillisyyden poistaminen Suomesta.

Miten ihmeessä me kristillisten seurakuntien jäsenet olemme äänestäneet kirkkomme päättäjiksi henkilöitä, jotka tällaisen sallivat? Nyt kirkot haluttaisiin muuttaa elokuvateattereiksi ja monitoimitaloiksi. Eikö Suomeen voitaisi tehdä laki, joka pitää kirkon vain kirkkona, liittämättä siihen muuta toimintaa?

Suomi ilman kirkkoa on aivan kuin juna ilman kuljettajaa...

Antti Esala

Honkajoki