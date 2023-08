Olen täysin samaa mieltä Turun Sanomissa 27.7. nimimerkillä S.F. kirjoittaneen kanssa. Ei meitä edeltäneeltä sukupolvelta eikä meiltäkään kysytty, jaksatko aamulla nousta ehtiäksesi sovittuun aikaan työpaikalle. Ei ollut joustoja ja työtä tehtiin kuusi päivää viikossa.

Työpaikalla odotti kellokortti tuloilmoitustasi, samoin lähtiessäsi menemisesi oli dokumentoitava.

Niinpä käytiin kouluakin kuuden päivän jaksoissa, eikä sieltäkään myöhästelty. Laiminlyönnit opettaja kirjoitti ”päiväkirjaan”. Muutamasta myöhästymisestä seurasi jälki-istuntoa parikin tuntia.

Läksyt oli luettava ja kotitehtävät tehtävä jok’ikinen päivä. Ehdot ja luokallejääminen toimivat hyvinä katalysaattoreina.

Vihdoin vankan opiskelun jälkeen työelämä tuntui limboamiselta. Alkuun saatiin totuttautumisaikaa työpaikan tapoihin; oli koeaika, jolloin soveltuvuutesi työhön testattiin. Sopeutumaton lähti mukisematta uuden työpaikan hakuun ilman yhteiskunnan paapomista. Seistiin omin jaloin eikä kaivattu vieraan apua.

Riman lasku työelämän alussa tarkoittaa samalla riman nostoa eläkeikää lähestyville ja vielä eläkeikäistenkin osallistumista jaettavan kakun kasvattamiseen.

Toisaalta nuoria on kovin erilaisia. Useat haluavat jo pitkän kesäloman aikana osallistua monenlaisiin kausiluonteisiin tehtäviin, kuten vihannesten ja marjojen myyntiin ynnä muihin. Näin on kavuttu ensimmäiselle portaalle ja eka tili maistuu varmasti hyvältä. Seuraavana aamuna on ilo herätä uuteen työpäivään.

Työtä vieroksuvia katsottiin ennen karsaasti, lauluja kyllä heistä kyhättiin; ”Oon kukkuriksi syntynyt mä vainen, ja paljain jaloin kierrän maailmaa – musta kissa seuranain”.

Nykynuoret kulkevat luukulta luukulle (useimmiten netissä), eikä heistä ole löytynyt edes laulun aiheita. Työnteko kun ei kannata ainakaan alle kolmikymppiselle.

”Jottain tarttis tehrä” (sanoi presidentti Koivisto), mutta mitä? Laumakasvatus aikuisuuteen asti on hedelmätöntä. Ihmislapset ovat yksilöitä, joiden taidot, tavoitteet ja taitamattomuuskin olisi huomioitava pienestä pitäen ja heitä olisi ohjattava yksilöllisemmin, jotta he tuntisivat elämänsä mielekkääksi.

Onneksi ”jaksamattomuus” on vain pienen nuorisojoukon ongelma, mitä ei pidä yleistää.

Työelämässä pätee vieläkin vanha totuus: ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto.”

Eeva Auvinen

Merimasku