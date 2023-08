Varhan päätös irtisanoa Rinnekoti Jäsperlän sopimus on herättänyt meissä ihmetystä ja ehkä pelkoakin. Monelle meistä tulevaisuus näyttää epävarmalta, toiset pohtivat, haluavatko jatkaa hoitotyössä, jos tämä on suunta, mihin vanhustenhoito on menossa.

Työyhteisö on meillä kaikin puolin lämminhenkinen, sydämellinen ja huumorintajuinen. Olemme ammattitaitoisia, joustavia ja väitämme hoitavamme, kuten myös hoivaammekin asukkaat päivittäisissä toiminnoissa hyvin, minkä ansiosta asukkaamme tuntevat turvaa ja olonsa kotoisaksi.

Rinnekoti Jäsperlässä on sitä taikaa, mitä kaikissa paikoissa ei ole. Meillä arvot kohtaavat omien arvojemme kanssa.

Me hoitajat arvostamme työpaikallamme sitä, että esihenkilöt työskentelevät rinnallamme käytännön hoiva- ja hoitotyössä. Jokainen meistä saa sanoa mielipiteensä, meitä kuunnellaan, huomioidaan toiveita ja arvostetaan. Yhteisöllisyyteen on panostettu. Täällä olemme voineet sanoa työpäivän jälkeen ”kiitos päivästä”, tarkoittaen sitä.

Jäsperlässä kuulemme paljon naurua, näemme lämpöisiä halauksia, yhdessäoloa, mikä on monelle asukkaalle tärkeää. Meillä on virikkeitä, mutta kaiken ei aina ole tarvinnut olla järjestettyä. Monet asukkaat nauttivat keskusteluista, siitä että olemme läsnä.

Meillä panostetaan siihen, että hoitajilla on aikaa olla vanhusten arjessa mukana. Tämä on opettanut meille paljon, työ on loppumaton sarja kokemuksia ja vahvoja ja herkkiä tunteita. Kohtaamme asukkaat heidän arvojaan kunnioittaen, sillä tavalla kuin he itse toivovat. Tämä on heille heidän kotinsa, jossa on läsnä läheisyyttä, lämpöä, hoivaa ja huolenpitoa.

Niin kuin monissa muissa paikoissa hoitajien työtehtäviin kuuluu kylvetys, siivous, jopa ruuan laitto ja sen esivalmistus. Meillä on näihin kohteisiin omat työntekijät, jotta me hoitajat voimme keskittyä siihen tärkeimpään, eli asukkaisiimme. Kodin keittiössä järjestyy mitä herkullisempia kotiruokia, joissa myös asukkaiden toiveruuat huomioidaan.

Tämä Varhan päätös on ollut hämmentävä ja järkyttävä asia meille, joilta viedään ihana työpaikka, ja asukkaille, joilta viedään tuttu ja turvallinen ympäristö, koti, jonka he ovat omaksuneet omakseen. Myös omaisille, joiden läheinen Rinnekoti Jäsperlässä asuu.

Tänäänkin valmistaudumme työvuoroon tietämättä, mitä päivä tuo eteen. Lähdemme töistä parhaamme tehneenä, tietäen, ettemme olisi voineet juuri sinä hetkenä tehdä enempää.

On ollut ilo huomata, ettemme ole näiden ajatustemme kanssa yksin. Se lämmittää mieltämme.

Rinnekoti Jäsperlän henkilökunta

