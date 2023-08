Turun Sanomien artikkelissa 24.7. kritisoitiin Tyks akuutin päivystyksen toimintaa, joka "ei mennyt oppikirjan mukaan". Artikkelin luettuani se jäi vaivaamaan mieltäni, moneltakin osin.

Itse olin 10.6. onnettomuudessa ja päästyäni osastohoidosta välillä kotiin perjantaina 16.6. uudelleen päivystyksessä lauantaina 17.6. Molemmat päivät/illat/yöt olivat käsittääkseni erittäin ruuhkaisia päivystyksessä.

Itse koen, että sain parasta mahdollista hoitoa ja olin alansa parhaiden asiantuntijoiden turvallisissa käsissä.

Odotusajat ovat välillä pitkiä ja odottavan aika varsinkin on pitkä. Ymmärrän tämän, henkilökuntahan joutuu jatkuvasti päivystyksessä priorisoimaan. Jos ovesta tulee akuutti, välittömästi leikkausta vaativa, hengenvaarassa oleva potilas, joudutaan varmasti siirtämään kauemmin odottanutta mutta vähemmän akuuttia, vaikkakin se tarkoittaisi joustamista suositusten mukaisesta ajasta.

En tiedä, menikö kaikki ”oppikirjan mukaan”, mutta ajattelen, että tekevälle sattuu ja lopputulos ratkaisee.

Ymmärtääkseni kyseisen potilaankin leikkauksen ja hoidon lopputulos kuitenkin oli hyvä.

Ymmärrän omien kokemusteni pohjalta, että kun potilas odottaa leikkaukseen pääsyä, hänen täytyy olla juomatta ja ravinnotta. Voisin maallikkona kuvitella, että hänen tilansa niin vaatiessa häntä nesteytetään "tipalla" tms.

Potilaan tilan niin vaatiessa omaisen sallitaan myös olla saattajana potilaan mukana ja auttamassa.

Minulle selostettiin 10.6 illalla herättyäni, mitä on tapahtunut ja miten leikkaus on sujunut. Ymmärsin, että en kykene sisäistämään kaikkea, enkä ehkä soittamaankaan omaisilleni. Ensimmäinen ajatukseni oli, että perheelläni on varmasti suuri huoli. Pyysinkin, jos mahdollista, soittamaan puolisolleni. Näin myös toimittiin, tästä suuret kiitokset.

Ymmärrän, että jos potilas ei itse osaa tai kykene pyytämään tai työtilanne ei kerta kaikkiaan mahdollista, omaisten tiedottaminen jää potilaan omalle kontolle tai omaisten oman aktiivisuuden varaan. Oma läheiseni toimi päivän aikana ambulanssin henkilökunnalta saamansa ohjeen mukaisesti, soitti Tyksiin 10.6. ja kysyi tilannettani. Hän sai näin tiedon, että olen leikkauksessa.

En tiedä, menikö kaikki ”oppikirjan mukaan”, mutta ajattelen, että tekevälle sattuu ja lopputulos ratkaisee. Tosielämässä, varsinkin päivystyksessä, joutuu suosituksista varmasti joskus tinkimään kokonaisuuden hoitamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Aina on varmasti kehitettävää. Omalla kohdallani ja todennäköisesti valtavan monen muunkin potilaan kohdalla onnettomuus on kuitenkin ollut myös – kiitos päivystyksen henkilökunnan korkeatasoisen osaamisen – lääketieteellinen onnistumistarina.

Johanna Mäkinen

ikuisesti kiitollinen Tyks Akuutin päivystyspotilas