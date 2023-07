Pääministeri Petteri Orpo on julkisesti linjannut, että hänen johtamallaan hallituksella on nollatoleranssi rasismin suhteen. Kansalaiskeskustelu on osoittanut, että asia ei ole lainkaan selvä. Selvää ei ole välttämättä myöskään se, mistä rasismissa on kyse.

Julkisen vallan tehtävänä on kohdella kaikkia kansalaisia lain edessä yhdenvertaisina. Suomen on otettava huomioon kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin sekä ihmisten yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Tämä asettaa uudelle hallitukselle reunaehdot, joiden puitteissa se voi ajaa ihmisten asemaan kohdistuvia lakiuudistuksia.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on valvoa ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista lainsäädäntötyössä. Tästä näkökulmasta Orpon linjausta voi pitää selkeänä ja rauhoittavana: julkinen valta pitää kiinni oikeusvaltioperiaatteista ja sen siihen liittyvistä sitoumuksista.

Demokratiassa on mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja yhteiskunnan kehittämiseksi. Perussuomalaisten nousu toiseksi suurimmaksi puolueeksi on merkinnyt myös esittämiensä tavoitteiden ja harjoittamansa politiikan arvioimista uudesta näkökulmasta.

Mitä luovuttamattomien ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmista tarkoittaa se, että puolue pyrkii aktiivisesti ajamaan asioita, jotka rajaavat, eristävät ja arvottavat ihmisiä heidän lähtömaansa, ihonvärinsä, uskontonsa tai koulutustaustansa perusteella? Uutta on se, että nyt hallitusvallassa olevalla puolueella on ohjelmassaan piirteitä, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat huononnusta Suomen ihmis- ja perusoikeuksiin liittyvään pitkään linjaan. Perussuomalaisten tavoitteiden koetinkivenä tulee olemaan Suomen perustuslaki.

Suomessa on rakenteellista rasismia. Rakenteellisen rasismin ongelma on yksilön kannalta se, että kohdalle sattuessaan sen viesti on vahva – vaikka se ei olisi järjestelmän ja rakenteen kannalta tahallinen tai tarkoitettu.

Moni maahanmuuttaja voi törmätä tilanteisiin, joihin lainsäätäjä ei ole siihen mennessä osannut varautua. Tästä johtuva torjunta, väliinputoaminen tai etuisuuksista vaille jääminen on yksilötasolla tragedia ja sen korjaaminen taas yleensä yksilön omien mahdollisuuksien ulkopuolella. Valtiovallan tehtävänä on lainsäädäntöä kehittämällä tarttua rakenteelliseen rasismiin.

Suuri osa rakenteellisesta rasismista on kuitenkin valtiovallan ja lainsäädännön mahdollisuuksien ulkopuolella. Sitä ylläpitää kansalaisten ja yhteisöjen asenneilmapiiri ja käytännön toiminta, joka ei kuulu lain sääntelyn piiriin. Se nojaa ihmisten arvo- ja asennemaailmaan ja tulee näkyväksi arjen toiminnassa.

Maahanmuutosta käytävä keskustelu kääntyy nopeasti asioista ja havaituista kehittämistarpeista yksilöiden osoittelemiseen ja suoranaiseen rasismiin sanoissa ja teoissa. Keskustelun kärki kohdistuu helposti haavoittuvassa asemassa olevaan syyllistävänä ja uhkaavana. Tämä ei edesauta inkluusiota saatikka maahanmuuttajien tasavertaista osallistumista yhteiseen keskusteluun.

Miten ja millä pelisäännöillä Suomessa käydään keskustelua yhteiskunnallisista ilmiöistä, joista eittämättä monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat yksi merkittävä asia?

Osaammeko ja voimmeko keskustella asioiden ja ilmiöiden hyvistä ja huonoista puolista sekä kehittämistarpeista ilman, että puheenvuoron käyttäjän pitää varoa leimautumasta virallisen totuuden vastustajaksi – tässä tapauksessa rasistiksi?

Mikä tahansa yhteiskunnallinen ilmiö pitää sisällään sekä hyviä että huonoja puolia – ja tulevaisuuden takia myös ongelmanratkaisu- ja kehittämistarpeita. Maahanmuutto ilmiönä kuuluu keskusteltavien asioiden piiriin.

Vastuu rasismin kitkemisestä on julkisen vallan lisäksi kaikilla suomalaisilla toimijoilla työpaikoista ja kouluista muihin yhteisöihin, yhdistyksiin ja aina yksilötasolle saakka.

Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla – kirkoilla, yhteisöillä ja yhdistyksillä – on tärkeä tehtävä edesauttaa ja ylläpitää lähiyhteisöjen tasolla ihmisten monimuotoista kohtaamista. Yhdistysten ja yhteisöjen on syytä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää toimintaansa ohjaavia sääntöjä ja käytäntöjä inklusiiviseksi esimerkiksi juuri maahanmuuton ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. Näin olisimme vahvempia ehkäisemään rasismia ja edistämään sosiaalista kestävää kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Jukka Hautala

toimitusjohtaja

Turun kristillisen opiston säätiö

rovasti