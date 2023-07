Heinäkuun aikana Turun Sanomissa on julkaistu kolme kirjoitusta TOS-oireyhtymästä: Hyvinvointi-sivulla 3.7. artikkelit ”TOS-oireista kärsivän on tärkeä hakeutua hoitoon ajoissa” ja ”Huono ergonominen työasento altistaa TOS-oireilulle” sekä käsikirurgian erikoislääkäri, dosentti Martti Vastamäen mielipidekirjoitus ”Leikkaus voi parantaa TOS-potilaan” (13.7.).

Kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että kyseessä on yleinen, alidiagnosoitu oireyhtymä, joka on helppo hoitaa fysioterapialla tai leikkauksella, mutta potilaat joutuvat kuitenkin odottamaan oikeaa diagnoosia vuosikausia.

Valitettavasti asia ei ole todellisuudessa näin yksioikoinen.

TOS on lyhenne englanninkielsestä nimestä Thoracic Outlet Syndrome. TOS on käteen tulevien hermojen ja verisuonten pinnetila hartian alueella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

TOS jaetaan kolmeen ryhmään: hermopunoksen pinnetilaan, verisuonten puristukseen ja kivuliaaseen, kiistanalaiseen TOS:iin. Eri muodoille ei ole kansainvälisesti hyväksyttyjä kriteereitä. Tutkimustulokset perustuvat pieniin aineistoihin, eikä potilaita ole satunnaistettu ryhmiin. Diagnoosi ja hoitotulos perustuvat vain hoitavan lääkärin arvioon.

TOS-oireyhtymän oireet johtuvat hermojen puristuksesta ja verenkierron vähenemisestä. Hermojen vaurioituminen johtaa kipuun, ihon tuntomuutoksiin ja lihasvoiman heikkenemiseen. Verenkierron häiriintymisestä seuraa käden turvotus, kalpeus ja hapenpuute kudoksissa.

Oireyhtymän toteamiseen käytetyt testit ovat huonosti validoituja. Niiden herkkyys (kuinka usein testi osoittaa taudin) ja tarkkuus (kuinka usein testi viittaa tautiin terveillä) ovat huonosti tutkittuja.

Hoitotulosten arviointia haittaa kansainvälisesti hyväksyttyjen diagnostisten kriteereiden puute.

Roosen testissä potilas nostaa kätensä pään yläpuolelle, ojentaa ja koukistaa sormia kolmen minuutin ajan. Jos testiä ei jaksa tehdä kolmea minuuttia, se on poikkeava. Terveistä 47 prosentilla ja rannekanavoireyhtymää sairastavista 77 prosentilla testi on positiivinen.

Diagnostiikassa käytetään myös laboratoriotutkimuksia: ENMG-tutkimusta (lihas- ja hermosähkötutkimus), magneettikuvausta ja erilaisia verenkierron mittauksia. Potilailla näiden testien tulokset ovat harvoin poikkeavia.

Kansainvälisesti arvostettu Cochrane Reviews tekee arvioita tautien hoidoista. Katsaukset perustuvat tieteellisten tutkimusten arviointiin.

TOS-oireyhtymän arvion johdannossa todetaan, että TOS on yksi lääketieteen kiistanalaisimmista oireyhtymistä. Hoitotulosten arviointia haittaa kansainvälisesti hyväksyttyjen diagnostisten kriteereiden puute. Arvioijat eivät löytäneet TOS-oireyhtymän hoidosta yhtään satunnaistettua tutkimusta. Lopuksi todetaan: ”Tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä siitä, että leikkauksella tai muilla hoidoilla olisi mitään vaikutusta TOS-oireyhtymän luonnolliseen kulkuun.”

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olen kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja dosentti. Keskeinen osa tutkimustyöstäni liittyy ENMG-tutkimuksiin. Käsitykseni TOS-oireyhtymästä vastaa Cochrane-katsausta.

Todellinen TOS, jossa potilaalla on objektiivisia löydöksiä, on äärimmäisen harvinainen. Urani aikana olen diagnosoinut noin 10 potilasta, joilla on TOS. Yhteistä potilaille on ollut, että heillä kaikilla on poikkeuksellinen kaulakylkiluu tai solisluumurtuman jälkitila.

TOS-oireyhtymän leikkaus ei ole vaaraton: olen nähnyt lukuisia TOS-leikkausten aiheuttamia hermopunosvaurioita.

Terveydenhuollossa on tällä hetkellä pulaa lääkäreistä ja hoitajista. Odotusajat tutkimuksiin ja hoitoihin ovat kohtuuttoman pitkiä. Siksi on tärkeätä välttää hoitoja, joiden vaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole järkevää markkinoida kiistanalaista TOS-oireyhtymää, jonka diagnostiikasta ei ole yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä eikä tutkimukseen perustuvaa näyttöä hoitojen tehosta. Maallikon tulee olla varovainen arvioidessaan sanomalehtien sivuilla julkaistujen näkemysten perusteella kiistanalaisen TOS-oireyhtymän yleisyyttä ja hoitoa.

Björn Falck

kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja dosentti

Turku