EU:n ja Naton jäsenenä on vähitellen mietittävä, mitä kaikkea teemme jäsenyyksillä, mitä lisäarvoa ne meille tuovat. Naton turvatakuu ja EU:n sisämarkkinat ovat itsestään selviä tavoitteita. Perinteisessä mielessä ne ovat kuin lottovoitto.

Suomi on uuden tilanteen edessä ja nyt vaaditaan uutta ajattelua sekä rohkeutta tehdä asioita toisin kuin aikaisemmin. Rasmus Hindrén ja Pete Piirainen kirjoittivat Helsingin Sanomissa 10.6., että Suomi tarvitsee uuteen aikakauteen sopivan suurstrategian. Se on laajojen etujen määrittelemä tapa hakea valtiolle suuntaa. Siinä pyritään myös muotoilemaan omaa toimintaympäristöä, jotta asetettuja tavoitteita voidaan saavuttaa.

Useasti tämänkaltaista toimintaa on pidetty suurten valtioiden oikeutena, mutta asioiden monimutkaistuessa myös pienten valtioiden on hyvä määritellä tavoitteitaan. Tosin aluksi on tiedettävä, mitä halutaan! Jos osaamme käyttää jäsenyyksiä hyödyksemme, jatkossa kansakunnan edut voidaan turvata laajemmin ja paremmin kuin aikaisemmin.

EU:n alkuperäinen tavoite oli sodan välttäminen, ja siinä on onnistuttu, mutta se on miltei unohtunut. Sodat eivät ole koskettaneet meitä, mutta Ukraina on lähellä ja Venäjä on paljastanut todelliset karvansa.

Euroopan unioni ei ole löytänyt itseään uudessa tilanteessa. Ison-Britannian ero, pandemia, energiakriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä USA:n ja Kiinan kisailu palauttivat kaikkien mieleen, mitä voi tapahtua. Taustalla väijyy vielä jäsenten talouspolitiikan epäonnistuminen, velka- ja eurokriisi.

Jäsenmaat ovat tehneet parhaansa torjuakseen muutosta. Unionin ongelma on jäsenmaiden haluttomuus sopeutua yhteisiin sääntöihin, eikä talouden tervehdyttäminen oikeastaan kiinnosta. EU:n pitää keskittyä suurten, kaikkia koskettavien asioiden hoitamiseen, ”lillukan varret” pitää unohtaa.

Orpon hallituksen ohjelmassa on aihioita uuden suurstrategian luomiseen. Oppositio ja erilaiset edunvalvojat ovat ilmaisseet ohjelman mahdottomuuden. On siis osuttu oikeisiin kohtiin.

Koska saavutetut edut ovat Suomessa pyhä asia, voi järjestelmien ajankohtaistaminen ja muuttaminen vastaamaan nykyaikaa olla lähes mahdotonta. Viimeisenä muutoksen lukkona ovat perustuslain tulkinnat.

Jos mitään ei saa muuttaa, on tuloksena näivettyminen ja kasvun pysähtyminen.

Pääministerin on aika selventää Suomen tavoitteita ja lähtökohtia, esimerkiksi puhe Bruggessa olisi oiva paikka esitykselle.

Nato-politiikassa on parempi katsoa ja opiskella miten toimitaan, sillä liikkuvaan junaan hyppääminen on aina vaikeaa. Suomen perustavoitteet ovat säilyä itsenäisenä ja turvata yrityksille samat mahdollisuudet, mitä on kilpailijoilla.

Nato-jäsenyys antaa suojaa Venäjää vastaan ja EU:n yhteiset politiikat antavat mahdollisuuden olla mukana suuressa kokonaisuudessa.

Millainen on Suomen haluama EU ja Nato, mitä tehdään Venäjän kanssa sekä miten hoidetaan suhteet Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, vaativat kukin omia selvityksiään. Jo nyt on varmaa, että pohjoismainen yhteistyö saa uutta voimaa Naton myötä.

Ulko-, turvallisuus-, kauppa- ja teknologiapolitiikka kietoutuvat yhteen ja jokaisen osan on oltava kunnossa. Uuden hallituksen on syytä tehostaa näiden alueiden tavoitteita, toimintaa ja edunvalvontaa. Kaiken perusta on kuitenkin kasvava ja terve talous sekä kilpailukykyiset yritykset.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori