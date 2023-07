Aurinkoisena syysiltapäivänä Suomessa minun teki mieli kupillista taukokahvia. Menin läheiseen täpötäyteen kahvilaan ja onnistuin tilaamaan kahvia ja juustokakkua. Ystävällinen tarjoilija ohjasi minut nurkkapöytään.

Ennen pitkää kahvini saapui, ja istuessani kuulin keskustelun naapuripöydästä. Keskustelu käytiin englanniksi, joten minun oli helppo ymmärtää se. Kaksi eri maista kotoisin olevaa henkilöä keskusteli työstä, työttömyydestä ja kokemuksistaan Suomessa.

Ei ollut mitenkään outoa kuulla tällaista keskustelua maahanmuuttajataustaisten suusta – tunnenhan aiheen sekä ammattini että taustani vuoksi. Huomioni kiinnitti kuitenkin kaksi sanaa, jotka jäivät resonoimaan. Sanat he ja me ovat yleistyneet verkkokeskusteluissa. Nyt kohtasin vastaavanlaisen livekeskustelun yllättäen kahvilassa.

Kun keskustelun sanat he ja me tavoittivat korvani, vajosin ajatuksiini. Sanat ovat tulleet minulle aivan liian tutuiksi sosiaalisen median ja live-työpajojen kaiuissa. Tutkijana en voi olla pohtimatta, onko noiden sanojen ja ajatusmallien ahkera käyttö yksi syy kotoutumishaasteisiin vai onko tarinan taustalla jotakin enemmän.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisimmässäni tiedän, että asiaan liittyy jotakin paljon monimutkaisempaa. Toiseuden problematiikan kanssa kamppailevana maahanmuuttajana, joka saapui tähän maahan maisteriopiskelijana ja jatkoi opintojaan tohtoriksi ja työskenteli Suomessa vuosikymmenen ajan eri organisaatioissa, sanat iskivät tajuntaani monella tasolla.

Tarkastellaanpa näitä sanoja tarkemmin ja tutkitaan sitten niiden yhteyttä viimeaikaiseen tutkimukseen. Me: kansainvälinen työvoima ja ulkomaalaistaustaiset ihmiset Suomessa. He: alkuperäiset suomalaiset.

Ulkomaalaiset tulevat Suomeen monia reittejä: opiskelijoina, työn tai perhesiteiden perusteella tai pakolaisina. Osa löytää välittömästi oman paikkansa, mutta osalla voi kestää kuukausia, vuosia tai jopa vuosikymmeniä varmistaa merkityksellinen asema osaamiselle olennaisessa työroolissa. Valitettavasti moni luovuttaa ennemmin tai myöhemmin ja joutuu me ja he -noidankehään.

Me-ryhmässä usein syyllistetään he-ryhmää, mikä johtaa loputtomaan kritiikkiin ja tuottamattomaan käytökseen. Vaikka kielteisten tunteiden takana saattaa olla totuutta, energia pitäisi keskittää meidän ja heidän välisen kuilun yhteen kuromiseen.

Termejä me ja he käytetään usein tilanteessa, jossa jokin ryhmä haluaa syyttää toista ja pitää heitä vastuullisina kaikista mahdollisista ongelmista.

Osa syntyperäisistä suomalaisista tekee hartiavoimin töitä tukeakseen osaajien työllistymistä ja kotoutumista. Osa puolestaan uskoo, että maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset eivät edistä tai hyödytä suomalaista yhteiskuntaa.

Termejä me ja he käytetään usein tilanteessa, jossa jokin ryhmä haluaa syyttää toista ja pitää heitä vastuullisina kaikista mahdollisista ongelmista.

Onko olemassa ratkaisua, joka voi katkaista polarisoinnin kierteen?

Syyskuussa 2022 Suomen työttömyysaste oli 6,7 prosenttia ja työttömänä oli 189 000 ihmistä. Maahanmuuttajien työttömyysaste oli TEKin heinäkuussa 2021 raportoimana 27,5 prosenttia ja Suomessa asui vakituisesti yhteensä 444 000 maahanmuuttajaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Edellisen hallituksen tavoitteena oli lisätä työhön liittyvää maahanmuuttoa 50 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen työtön ryhmä ei pysty vastaamaan tähän kysyntään, ja ulkomaisia työntekijöitä tarvitaan tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa. Kaikilla maahanmuuttajilla ei kuitenkaan ole vaadittua pätevyyttä tai halua työskennellä työvoimavajealoilla.

Wrightin lentäjäveljeksistä Think Again -kirjassaan kirjoittanut Adam Grant kertoo, miksi hän uskoi veljesten onnistuneen lentämään ensimmäisinä. Temperamentiltaan erilaiset veljekset olivat usein erimielisiä, mutta oppivat huomioimaan useita näkökulmia ongelmatilanteissa. Tässä suora lainaus Grantin kirjasta:

"That's the beauty of task conflict. In a great argument, our adversary is not a foil but a propeller. With twin propellers spinning in divergent directions, our thinking doesn't get stuck on the ground; it takes flight."

Voisivatko maahanmuuttajat ja syntyperäiset suomalaiset toimia näinä omaan suuntaansa liikkuvina kaksoispotkureina ja nostaa Suomen yhdessä lumoavan siniselle edistyksen taivaalle sen sijaan, että sotkeuduttaisiin vain erottelevaan me ja he -retoriikkaan? Ehkä 20 vuodessa ainoaksi keskustelunaiheeksi Suomessa vakiintuisi me.

Afnan Zafar

Dr, Post-Doc - PhD

Tuotekehitys ja innovaatiot