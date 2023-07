Turun kauppakamarin perinteisessä kesän kilpailukykykyselyssä yritysten toimitusjohtajat kertovat, että tärkein yritysten sijaintiin vaikuttava tekijä on osaavan työvoiman löytyminen alueelta.

Runsas 60 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että työvoiman saatavuus vaikuttaa yrityksen sijoittumiseen paljon tai erittäin paljon. Tämä on suuri luku ja kertoo konkreettisesti, mihin meidän tulee alueella satsata houkutellaksemme yrityksiä ja samalla verotuloja.

Varsinais-Suomessa asiat ovat periaatteessa hyvin. Meillä on poikkeuksellisen vahva oppilaitosverkosto: yliopistoja, korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia on runsaasti ja monipuolisesti. Tänne tulee paljon opiskelijoita sekä maakunnasta että maakunnan ulkopuolelta ja ulkomailta. Potentiaalista työvoimaa siis luulisi löytyvän.

Kattavasta koulutustarjonnasta ja isosta opiskelijoiden määrästä huolimatta yrityksillä on edelleen vaikeuksia löytää työvoimaa.

Pulaa on yritysten mukaan erityisesti ammattiosaajista, kuten asentajista, hitsaajista, koneistajista ja muista metallialan ammattilaisista sekä kuljettajista. Ravintoloihin ja keittiöihin on vaikea löytää työntekijöitä samoin kuin hoiva-alalle ja siivoukseen. Tänäkin kesänä ravintoloilla on vaikeuksia pitää ovia auki ja terveydenhuollon palveluja supistetaan työvoimapulan takia. Insinööreistä ja asiantuntijoista sekä kokeneista työntekijöistä on edelleen pulaa.

Mitä voisimme alueella tehdä työvoiman houkuttelemiseksi? Samaisen kyselyn mukaan yritysten toimitusjohtajat panostaisivat erityisesti elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, terveydenhuoltoon sekä kouluihin. Myös julkiset liikenneyhteydet ja päivähoito ovat tärkeitä kilpailukykytekijöitä alueella. Nämä elämän laatuun vaikuttavat tekijät eivät pääsääntöisesti ole yritysten omissa käsissä, vaan niihin vaikutetaan alueen toimijoiden yhteisillä päätöksillä ja osin jopa valtakunnan tason päätöksillä.

Yritykset itse voivat esimerkiksi työllistää nuoria ja opiskelijoita kesätöihin, harjoitteluihin ja opinnäytetöitä tekemään ja siten sitouttaa tulevat osaajat yritykseen ja alueeseemme jo varhaisessa vaiheessa.

Mielekkäiden työtehtävien lisäksi nykyisin korostuvat muun muassa työympäristön viihtyisyys, hyvä johtaminen ja yrityksen arvomaailman sopivuus työntekijöiden arvoihin. Näiden on oltava kunnossa, että yritys vetää ja pitää työntekijöitä.

Muistetaan myös itse nostaa ja kehua aluettamme. Kuten jo yllä totesin, Varsinais-Suomessa on moni asia hyvin ja täällä voi elää laadukasta, hyvää elämää. Alue kasvaa nyt ja jatkossakin, meillä on vahva koulutussektori, laaja ja toimiva elinkeinoelämän verkosto sekä upea luonto ja saaristo. Täällä riittää tekemistä vuoden ympäri ja yhteydet Suomeen ja maailmaan ovat toimivat.

Kerrotaan se kovalla äänellä – kissan häntää eivät muut tule tänne nostamaan.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari